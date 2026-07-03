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Inter, va via a titolo definitivo: il comunicato ufficiale

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Nerazzurri sempre molto attivi sul mercato: ecco la nota relativa all’ultimo movimento in uscita. 

Il calciomercato estivo è partito da pochi giorni, ma l’Inter ha le idee chiare e si sta muovendo con decisione sia in entrata che in uscita. Prima di concentrarsi sul nuovo portiere e su un esterno di centrocampo che possa prendere il posto di Dumfries, la società nerazzurra ha concluso proprio in queste ore un’altra operazione.

Chivu durante Lazio-Inter
Chivu (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il club caro al presidente Marotta, infatti, ha ceduto Franco Ezequiel Carboni, difensore argentino con cittadinanza italiana classe 2003. La notizia circolava già da diversi giorni ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Franco Carboni al Parma Calcio 1913. Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo”.

Ma non è finita qui: la società nerazzurra proverà nelle prossime ore a chiudere le operazioni per un nuovo portiere (Provedel) e un esterno destro (Khalaili).

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