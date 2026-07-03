Inter, va via a titolo definitivo: il comunicato ufficiale

Nerazzurri sempre molto attivi sul mercato: ecco la nota relativa all’ultimo movimento in uscita.

Il calciomercato estivo è partito da pochi giorni, ma l’Inter ha le idee chiare e si sta muovendo con decisione sia in entrata che in uscita. Prima di concentrarsi sul nuovo portiere e su un esterno di centrocampo che possa prendere il posto di Dumfries, la società nerazzurra ha concluso proprio in queste ore un’altra operazione.

Il club caro al presidente Marotta, infatti, ha ceduto Franco Ezequiel Carboni, difensore argentino con cittadinanza italiana classe 2003. La notizia circolava già da diversi giorni ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Franco Carboni al Parma Calcio 1913. Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo”.

Ma non è finita qui: la società nerazzurra proverà nelle prossime ore a chiudere le operazioni per un nuovo portiere (Provedel) e un esterno destro (Khalaili).