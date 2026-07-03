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Nagelsmann si è dimesso da c.t. della Germania, tutto pronto per il grande ritorno di Klopp

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La notizia era ampiamente attesa e ora è stata ufficializzata. Julian Nagelsmann non è più il c.t. della Germania. Jurgen Klopp è pronto a subentrargli

La deludente eliminazione dai Mondiali 2026 subita dalla Germania contro il Paraguay non poteva non lasciare ripercussioni sulla permanenza del c.t. Julian Nagelsmann. 

Julian Nagelsmann
Nagelsmann si è dimesso da c.t. della Germania, tutto pronto per il grande ritorno di Klopp – calciomercato.it (foto Ansa)

L’iniziale volontà dell’allenatore, deciso a non abbandonare il suo incarico, è cambiata nelle scorse ore con la notizia delle sue dimissioni, scaturite in seguito a un incontro con i vertici della DFB avvenuto a Francoforte. Stando a quanto riportato dalla Bild, le spiegazione addotte da Nagelsmann sull’infausto epilogo del Mondiale della nazionale tedesca non sono state ritenute adeguate. Pertanto, l’oramai ex c.t. è stato invitato a dimettersi. Decisioni quest’ultima che è stata poi ufficializzata dalla DFB con un comunicato diffuso anche tramite i canali social della Federazione.

La stessa Bild riferisce di una buonuscita pagata a Nagelsmann di circa 7 milioni di euro. Si chiude così l’esperienza da c.t dell’ex allenatore di Bayern e Lipsia cominciata nel settembre 2023. ll bilancio non è certamente positivo. Oltre all’eliminazione ai Mondiali 2026, la Germania di Nagelsmann si è fermata ai quarti (contro la Spagna) nell’Europeo ospitato nel 2024.

La DFB ha comunicato anche di aver avviato i colloqui con colui che sarà con tutta probabilità il sostituto di Nagelsmann. Si tratta di Jurgen Klopp. Fermo da due anni per sua scelta dopo l’addio al Liverpool, Klopp ha già manifestato la propria volontà a ricoprire l’incarico da c.t. della Germania. La DFB ora dovrà trovare un accordo con la Red Bull con la quale Klopp è legato fino al 2029 per il ruolo di responsabile del settore calcistico delle squadre di proprietà del celebre marchio di energy drink.

Possibile che la DFB debba versare un indennizzo alla Red Bull per liberare l’allenatore e permettergli così di tornare in panchina. Al momento, Klopp è impegnato ai Mondiale nel ruolo di commentatore per Magenta TV. Dopo la fine dell’esperienza pluri vittoriosa al Liverpool, il nome dell’allenatore tedesco è stato accostato a vari top club. Lui ha sempre smentito, ribadendo la decisione di non tornare in panchina. La chiamata della Nazionale però è destinata a interrompere questo lungo (e volontario) periodo di riposo.

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