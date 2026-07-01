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UFFICIALE | Dall’addio al nuovo contratto con l’Inter: Chivu decisivo

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Arriva l’ufficialità della firma con l’Inter: i dettagli dell’accordo con la società campione d’Italia

Proseguirà il matrimonio tra Henrikh Mkhitaryan e l’Inter. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il club nerazzurro ha ufficializzato il rinnovo dell’esperto centrocampista armeno.

Rinnovo Mkhitaryan: Chivu decisivo
Mkhitaryan rinnova: decisivo Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex Roma, Arsenal e Borussia Dortmund ha firmato un nuovo contratto annuale fino al giugno 2027. Mkhitaryan era in scadenza il 30 giugno con l’Inter e per un’altra stagione continuerà a vestire la maglia della squadra campione d’Italia. Stipendio dimezzato per il 37enne, che passa da 4 a circa 2 milioni netti d’ingaggio.

Calciomercato Inter, ufficiale il rinnovo di Mkhitaryan

Nei mesi scorsi c’erano tanti dubbi sul conto di Mkhitaryan, che aveva pensato anche al ritiro dal calcio giocato. Il pressing dell’Inter e specialmente di Chivu è andato per a buon fine, con l’allenatore rumeno che nonostante l’età avanzata considera l’armeno sempre un giocatore importante nelle rotazioni a centrocampo e un punto di riferimento nello spogliatoio per la sua esperienza.

Inter, Mkhitaryan rinnova
Mkhitaryan resta all’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Mkhitaryan giocherà così la sua quinta stagione con la maglia nerazzurra, questa volta probabilmente l’ultima a Milano. Discorso diverso invece per gli altri senatori Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij che hanno salutato l’Inter dopo la scadenza del contratto.

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