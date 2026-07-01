Tentazione mondiale per il Napoli: sfida alla Juve

Non solo uscite nell’attacco azzurro, ecco l’ultimo nome per Max Allegri

In gol nella vittoria del Belgio contro la Nuova Zelanda, Romelu Lukaku si è messo alle spalle le delusioni di una stagione condizionata dagli infortuni e da alcune divergenze di vedute con lo staff tecnico e dirigenziale del Napoli. Dopo due stagioni in azzurro, l’attaccante belga può lasciare la Campania, al pari di Lorenzo Lucca, rientrato alla base dopo il prestito al Nottingham Forest.

Due movimenti in uscita che, se concretizzati, impongono degli interventi anche in entrata, per regalare a Massimiliano Allegri un vice Hojlund credibile e affidabile. Le indiscrezioni più recenti di calciomercato parlano di un potenziale inserimento per un nome seguito anche dalla Juventus in passato.

Secondo Radio Marte, infatti, il club partenopeo sarebbe interessato a Ricardo Pepi. Impegnato ai mondiali con gli USA, la punta del PSV non ha ancora trovato la soddisfazione del gol nei 182 minuti sin qui disputati, ma resta uno degli attaccanti maggiormente monitorati in Europa.

Vicinissimo al Fulham a gennaio, il 23enne texano aveva addirittura sostenuto le visite mediche con i londinesi dopo un accordo da 36 milioni (bonus inclusi) tra club, ma il PSV lo richiamò in Olanda vista l’impossibilità di acquistare un sostituto. A distanza di mesi, la sua cessione potrebbe arrivare a qualche milioncino in meno, con Juve, Napoli e numerosi club inglesi a monitorare la situazione.