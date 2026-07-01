PSG scatenato, addio a Gonçalo Ramos e Kolo Muani: arriva la stella dei Mondiali

Dopo il bis in Champions League, il PSG sarà grande protagonista del mercato estivo. I campioni d’Europa puntano a rinforzarsi con uno dei protagonisti del Mondiale e non solo

Ora è anche ufficiale. Gonçalo Ramos è il nuovo attaccante del Milan. L’ufficialità del trasferimento è stata comunicata dal club rossonero che ha fatto sottoscrivere al centravanti portoghese un contratto fino al 2031.

Il PSG incasserà dal Milan 65 milioni più bonus, una cifra che rende Ramos l’acquisto più caro nella storia dei rossoneri. Ramos che potrebbe disputare la prossima stagione in Serie A insieme a un altro attaccante del PSG. La Juventus, come confermato dall’a.d. Giovanni Carnevali, vuole riportare in bianconero Kolo Muani che ha terminato la stagione in prestito al Tottenham e non rientra nei piani del club campione d’Europa.

PSG che sta trattando l’acquisizione di due innesti top per il reparto offensivo. Il primo è Yan Diomande, attaccante del Lipsia protagonista al Mondiale con la Costa D’Avorio. Come confermato da Fabrizio Romano, il PSG ha già un accordo con il giocatore e deve trovare quello con il Lipsia che vorrebbe trattenere Diomande e non si accontenta di una prima proposta da 100 milioni di euro. Per trattare, i tedeschi ne vogliono almeno 120, stessa risposta recapitata al Liverpool, altro club che ha approcciato al talento ivoriano.

L’impressione è che l’affare possa andare in porto. L’arrivo di Diomande aumenterebbe e di non poco la qualità del reparto offensivo del PSG che, evidentemente su richiesta di Luis Enrique, ha deciso di rinunciare a un centravanti di ruolo (Ramos) per inserire un altro esterno in grado di agire su entrambi i fronti di attacco.

Oltre a Diomande, il PSG vuole ingaggiare anche Maghnes Akliouche, talento classe 2002 del Monaco reduce da una stagione davvero positiva con 43 presenze, 7 gol e 11 assist che gli ha consentito di ottenere la convocazione ai Mondiali con la Francia. Come nel caso di Diomande, il PSG ha già in mano l’accordo con Akliouche. Il Monaco lo valuta almeno 50 milioni, cifra che il club transalpino potrebbe trovare (anche in parte) da un’altra cessione quella del coreano Kang In Lee sul quale c’è l’Atletico Madrid.