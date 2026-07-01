Tutti ufficialmente svincolati, Salah e gli altri sei big dei Mondiali ancora senza squadra

Il 30 giugno è una data decisiva per alcuni top player in campo ai Mondiali da ora ufficialmente svincolati e ancora senza squadra

Con l’inizio dei sedicesimi di finale, il Mondiale 2026 è entrato nel vivo. Indubbiamente le sfide a eliminazione diretta hanno più fascino rispetto a quelle della fase a gironi, alcune delle quali disputate già a risultato acquisito.

Per alcuni dei calciatori impegnati ai sedicesimi è arrivata una data fatidica, quella del 30 giugno, giorno che sancisce ufficialmente la fine dei contratti che li legavano ai club con cui hanno disputato l’ultima stagione. Contratti che non sono stati rinnovati alla scadenza rendendo i calciatori che vi elencheremo degli svincolati ancora in cerca di una nuova squadra.

Chi l’ha trovata per primo è stato Bernando Silva che ha lasciato il Manchester City e proseguirà la carriera con il Real Madrid dopo la conclusione del Mondiale. Sul portoghese c’è stato anche l’interessamento della Juve che potrebbe riportare in Serie A uno dei calciatori ora senza contratto ovvero Franck Kessie, capitano della Costa D’Avorio che ha lasciato l’Al Ahli, uno dei tre top club della Saudi League.

Un campionato quest’ultimo cui potrebbe approdare Mohamed Salah con Al Ittihad e Al Hilal in prima fila per ingaggiarlo . Non è da escludere, tuttavia, che la carriera del fuoriclasse egiziano possa ancora proseguire in Europa. Scartata l’ipotesi ritorno in A, vedremo se ci saranno altri top club disposti ancora a puntare su uno dei migliori marcatori del decennio.

A proposito di Serie A, è stato accostato al Milan un altro protagonista delle recenti stagioni di Premier League ovvero John Stones, difensore che si è svincolato dal Manchester City dopo dieci stagioni in cui ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Milan che ha valutato il possibile acquisto di altri due svincolati in campo al Mondiale. Si tratta di Leon Goretzka (il suo torneo è terminato dopo il ko della Germania ai rigori con il Paraguay) e David Alaba.

L’ex Bayern Monaco doveva essere uno dei possibili rinforzi qualora i rossoneri fossero riusciti a qualificarsi alla Champions League. Il tragico finale di stagione del Milan ha stravolto tutto. Addio Champions e licenziamento dei dirigenti (Igli Tare su tutti) che avevano imbastito la trattativa per portare Goretzka in rossonero a parametro zero. Alaba, invece, poteva essere un’opzione per il Milan qualora fosse stato ingaggiato il c.t dell’Austria, Ralf Rangnick, come direttore tecnico.

E’ ancora formalmente senza squadra anche Casemiro. Il centrocampista del Brasile, autore del gol dell’1-1 contro il Giappone, è di fatto un nuovo calciatore dell’Inter Miami, club dove militano oltre a Messi anche Rodrigo de Paul, Luis Suarez e Sergio Reguillon.