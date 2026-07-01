Nico Paz, c’è il comunicato ufficiale: Como e Real Madrid hanno deciso

Aggiornamenti importantissimi sul futuro del gioiellino del Como e della nazionale argentina: la situazione.

Prima ci ha pensato il Real Madrid a riportarlo in Spagna, poi ci ha provato addirittura l’Inter a piazzare il super colpo ma alla fine il futuro di Nico Paz sarà targato ancora Como. Il 21enne argentino con cittadinanza spagnola, dunque, disputerà la prossima Champions League con la casacca del club allenato da Fabregas.

Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sui canali della compagine lombarda: “Il Real Madrid C. F., il Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il calciatore rimanga a Como nella prossima stagione 2026-2027. Tale accordo, stipulato su richiesta dello stesso giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un’opzione unilaterale di riacquisto dei diritti di Nico Paz per la stagione 2027-2028”.

Una splendida notizia, dunque, per il Como che inizierà la nuova stagione con il suo uomo di maggior talento.