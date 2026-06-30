Brahim Diaz-Juve, tutto deciso: la posizione del Real Madrid

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in queste ore dalla nostra redazione, Brahim Diaz avrebbe dunque deciso di rimanere al Real Madrid e di rifiutare qualsiasi destinazione. Una vera batosta per la Juve e per Luciano Spalletti che stima tantissimo l’ex Milan: a questo punto, la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare la trequarti a disposizione dell’allenatore di Certaldo. Un’altra pessima notizia per il mercato della Juve che stenta a decollare.