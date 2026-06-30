Brahim Diaz-Juve, tutto deciso: la posizione del Real Madrid

La Juve lo segue da diverso tempo e sarebbe pronta a fare follie pur di riportarlo in Italia dopo l’esperienza al Milan, ma quasi sicuramente Brahim Diaz resterà anche l’anno prossimo al Real Madrid. Il 26enne nato a Malaga vuole infatti giocarsi le sue chance in Spagna e guadagnarsi la fiducia del nuovo allenatore José Mourinho.
Secondo alcune indiscrezioni raccolte in queste ore dalla nostra redazione, Brahim Diaz avrebbe dunque deciso di rimanere al Real Madrid e di rifiutare qualsiasi destinazione. Una vera batosta per la Juve e per Luciano Spalletti che stima tantissimo l’ex Milan: a questo punto, la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare la trequarti a disposizione dell’allenatore di Certaldo. Un’altra pessima notizia per il mercato della Juve che stenta a decollare.
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