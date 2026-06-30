Offerta faraonica per Antonio Conte: panchina inaspettata

L’allenatore leccese deve decidere cosa fare dopo l’addio al Napoli: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Al momento è in corsa per la panchina della Nazionale italiana insieme a Mancini, ma il futuro di Antonio Conte potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena. L’allenatore leccese, dopo l’addio al Napoli, potrebbe addirittura trasferirsi in Arabia Saudita.

Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la dirigenza dell’Al-Ittihad avrebbe deciso di sostituire Sergio Conceiçao proprio con l’ex tecnico di Juventus e Napoli: per lui sarebbe pronta una super offerta da 20 milioni di euro netti a stagione.

Conte, però, potrebbe anche rimanere fermo un anno per ricaricare le pile in vista della stagione 2027/2028: al momento il futuro dell’ex ct azzurro resta avvolto nel mistero e non sono escluse sorprese. Ne sapremo sicuramente di più nel prossimi giorni e, come sempre, vi terremo costantemente aggiornati.