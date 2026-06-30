Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Offerta faraonica per Antonio Conte: panchina inaspettata

Foto dell'autore

L’allenatore leccese deve decidere cosa fare dopo l’addio al Napoli: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Al momento è in corsa per la panchina della Nazionale italiana insieme a Mancini, ma il futuro di Antonio Conte potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena. L’allenatore leccese, dopo l’addio al Napoli, potrebbe addirittura trasferirsi in Arabia Saudita.

Antonio Conte
Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la dirigenza dell’Al-Ittihad avrebbe deciso di sostituire Sergio Conceiçao proprio con l’ex tecnico di Juventus e Napoli: per lui sarebbe pronta una super offerta da 20 milioni di euro netti a stagione.

Conte, però, potrebbe anche rimanere fermo un anno per ricaricare le pile in vista della stagione 2027/2028: al momento il futuro dell’ex ct azzurro resta avvolto nel mistero e non sono escluse sorprese. Ne sapremo sicuramente di più nel prossimi giorni e, come sempre, vi terremo costantemente aggiornati.

 

6368

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU