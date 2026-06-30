Rabiot-Napoli, annuncio inequivocabile: cosa cambia

Il centrocampista della Nazionale francese continua a essere al centro di tantissime voci di calciomercato.

Al momento è impegnato con la Nazionale francese al Mondiale, ma Adrien Rabiot è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista di Saint-Maurice classe ’95, infatti, è stato accostato con una certa insistenza al Napoli di Max Allegri, ma alla fine potrebbe rimanere al Milan anche l’anno prossimo.

Ecco infatti quanto ammesso in tal senso dal direttore sportivo della compagine azzurra, Giovanni Manna, a margine della cerimonia di inaugurazione della sessione estiva di calciomercato a Rimini: “Rabiot? No, perché noi abbiamo Anguissa, McTominay, De Bruyne, Vergara, Gilmour e Lobotka. Ne manca qualcuno? Siamo a posto così“.

Manna, dunque, chiude le porte a un trasferimento di Rabiot dal Milan al Napoli: seguiremo con grande attenzione l’evolversi di questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.