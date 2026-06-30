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Rabiot-Napoli, annuncio inequivocabile: cosa cambia

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Il centrocampista della Nazionale francese continua a essere al centro di tantissime voci di calciomercato. 

Al momento è impegnato con la Nazionale francese al Mondiale, ma Adrien Rabiot è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista di Saint-Maurice classe ’95, infatti, è stato accostato con una certa insistenza al Napoli di Max Allegri, ma alla fine potrebbe rimanere al Milan anche l’anno prossimo.

Rabiot durante una partita del Milan
Rabiot (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ecco infatti quanto ammesso in tal senso dal direttore sportivo della compagine azzurra, Giovanni Manna, a margine della cerimonia di inaugurazione della sessione estiva di calciomercato a Rimini: “Rabiot? No, perché noi abbiamo Anguissa, McTominay, De Bruyne, Vergara, Gilmour e Lobotka. Ne manca qualcuno? Siamo a posto così“.

Manna, dunque, chiude le porte a un trasferimento di Rabiot dal Milan al Napoli: seguiremo con grande attenzione l’evolversi di questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.

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