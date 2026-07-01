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Milan-Van Dijk, la verità: il punto sul tentativo rossonero

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Il Milan è alla ricerca di un difensore che possa innalzare la qualità e l’esperienza internazionale del reparto arretrato con i rossoneri pronti a fare un tentativo anche per Virgil Van Dijk.

Virgil Van Dijk
Milan, la verità su Van Dijk (Ansa Foto) – calciomercato.it

La squadra mercato rossonera sta valutando diverse piste in queste ore e, tra queste, c’è anche quella relativa a Virgil Van Dijk, centrale difensivo del Liverpool che ha ancora un anno di contratto con la formazione inglese. Classe 1991, il difensore rappresenterebbe un colpo di altissimo livello per il Milan che è al lavoro per cercare di innalzare la qualità dell’organico a disposizione di Ruben Amorim.

L’interesse del Milan nei confronti dell’olandese c’è, ma le possibilità che l’affare possa andare in porto appaiono decisamente basse. Al momento il calciatore non ha espresso l’intenzione di voler cambiare maglia e Iraola lo considera un punto fermo della formazione in vista della prossima stagione. Oltre all’ostacolo rappresentato dal Liverpool, ci sono i costi dell’operazione. Il Milan dovrebbe pagare circa 15 milioni di euro il cartellino di un calciatore che tra pochi giorni compirà 35 anni, oltre ad andare a sostenere le spese di un ingaggio attorno ai 10 milioni.

Più probabile, invece, che il Milan possa spingere per Inacio dello Sporting, profilo più giovane che piace molto ad Amorim.

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