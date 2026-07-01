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Liberali va al Como, nulla da fare per il Milan: i retroscena

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Mattia Liberali ha deciso di scegliere il Como e ha detto no al tentativo del Milan di riportare in rossonero il giovane trequartista, ceduto un anno fa a costo zero al Catanzaro.

Mattia Liberali
Liberali ha scelto il Como (Ansa) – Calciomercato.it

Negli ultimi giorni il Milan ha provato a superare la concorrenza del Como fortemente spinto da Ruben Amorim, nuovo allenatore dei rossoneri, che è un grande estimatore del giovane trequartista. A nulla sono serviti i tentativi sia del tecnico portoghese che di Gerry Cardinale con il ragazzo che ha scelto di trasferirsi alla corte di Fabregas.

Dietro la decisione di Liberali ci sarebbe la presenza di alcuni dirigenti all’interno del Milan che lo scorso anno hanno favorito il trasferimento del ragazzo in Calabria, decidendo di non puntare sulle sue qualità.

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