Milan, il sogno in difesa si chiama van Dijk: la situazione

I rossoneri puntano al campione del Liverpool e della nazionale olandese: ecco cosa sta succedendo.

Il Milan è sicuramente la squadra più attiva di Serie A in questa primissima parte di calciomercato estivo. Dopo l’acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain, i rossoneri sono ora al lavoro per mettere a segno quello che sarebbe un colpo da urlo.

Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic avrebbero intenzione di portare a Milano un top assoluto come Virgil van Dijk, difensore classe ’91 del Liverpool e della nazionale olandese.

Il calciatore originario di Breda ha un contratto con i Reds fino al 30 giugno 2027, ma in caso di proposta importante potrebbe dire addio alla Premier League: il nodo resta soprattutto l’ingaggio visto che Van Dijk percepisce qualcosa come 7,5 milioni di euro netti a stagione a Liverpool. Il Milan ci vuole assolutamente provare e sogna il colpo sensazionale.