Juventus, Ekhator è solo il primo: doppio colpo in arrivo | CM

La Juve ha chiuso nelle ultime ore l’acquisto dal Genoa del giovane attaccante dell’Under 21 italiana. Le prossime mosse del club bianconero

La Juventus batte il primo colpo. Il club bianconero ha chiuso l’acquisto di Jeff Ekhator, che verrà ufficializzato nelle prossime ore dalla ‘Vecchia Signora’.

Corsa contro il tempo con il Genoa per chiudere l’operazione entro il 30 giugno per questioni di bilancio, con il giovane attaccante che ha sostenuto le visite mediche nella tarda serata di ieri al J-Medical. Ekhator ha firmato un contratto quinquennale con la Juve e successivamente Spalletti deciderà se tenerlo in rosa o mandarlo in prestito per giocare con maggiore continuità.

Calciomercato Juve, Kolo Muani e Muharemovic i prossimi colpi

Primo colpo dell’era Carnevali per la Juventus, che ha speso 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus per Ekhator. Nell’operazione è rientrato anche Puczka, laterale austriaco della Next Gen che passa al Genoa per 6 milioni.

Il baby attaccante dell’Under 21 azzurra sarà solo il primo di una lunga lista di rinforzi programmata dalla dirigenza bianconera. Adesso l’obiettivo più caldo – sempre in avanti – resta Randal Kolo Muani: la Juve ha l’intesa di massima col francese, ma deve ancora trovare la quadra con il Paris Saint-Germain. Sul piatto c’è un prestito oneroso importante (circa 8 milioni), con un diritto/obbligo di riscatto fissato sotto i 30 milioni di euro come raccolto da Calciomercato.it.

La ‘Vecchia Signora’ spinge quindi per Kolo Muani, mentre per la difesa insiste per il ritorno a Torino di Muharemovic: il bosniaco classe 2003 è in pole per rinforzare il pacchetto arretrato di Spalletti.