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Highlights Inghilterra- RD Congo, i gol con la sintesi della partita (Video)

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Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo si affrontano nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. E’ stato un match ricco di emozioni ad Atlanta

Un habituée della fase a eliminazione diretta dei Mondiali contro una debuttante assoluta. Inghilterra-RD Congo è il classico confronto tra una compagine potenzialmente favorita per la vittoria finale e quella che viene definita un underdog.

Harry Kane esulta con l'Inghilterra
Highlights Inghilterra- RD Congo, i gol con la sintesi della partita (Video) – calciomercato.it (foto Ansa)

Partite con un esito segnato ma che possono riservare sorprese. Uno scenario che si concretizza al 6′ quando Cipenga porta in vantaggio il Congo con una conclusione da posizione defilata che non lascia scampo a Pickford. L’Inghilterra subisce l’esuberanza dei congolesi, concede spazi, si difende poco ma crea, nel corso del primo tempo, tre grandissime occasioni per il pareggio. Su due è provvidenziale l’intervento di Mpasi che respinge i colpi di testa di Kane. Sulla terza, è Wan Bissaka a respingere sulla linea la conclusione a porta vuota di Rashford, suo ex compagno di squadra al Manchester United.

Inghilterra che reclama anche un calcio di rigore nel primo tempo per un intervento in uscita di Mpasi su Kane lanciato a rete. L’arbitro Makhadmeh lascia correre e, sul ribaltamento di fronte, è Wissa a divorarsi il gol del possibile 0-2 per il Congo calciando su Pickford dall’interno dell’area piccola. Sulla respinta del portiere inglese, la palla prende anche il palo aumentando i rimpianti dei congolesi che chiudono comunque la prima frazione sorprendentemente in vantaggio.

Inghilterra-Congo, il secondo tempo

La ripresa si apre con un’altra prodezza di Mpasi che respinge per la terza volta un colpo di testa di Bellingham. Il Congo resiste e al 63′ Mbuku va vicino al raddoppio con una conclusione diretta all’incrocio che Anderson devia sopra la traversa. Tuchel manda in campo Saka e Gordon al posto di Madueke e Rashford prima che i suoi si dirigano al cooling break sconsolati in volto.

Ci pensa Kane a togliere ogni preoccupazione ai suoi. Dopo la pausa, l’attaccante del Bayern sale in cattedra. Prima segna il gol del pari con un colpo di testa al 74′ beffando la marcatura di Wan Bissaka poi all’87’ scaraventa in rete la bordata del 2-1 che esalta i tifosi presenti ad Atlanta. Un gol che sa di liberazione e che sancisce la fine di un incubo.

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Il Congo non ne ha più per provare a rimontare. Al termine dei sei minuti di recupero, l’Inghilterra festeggia la qualificazione a un ottavo di finale che si preannuncia già da brivido con il Messico. Il Congo lascia il Mondiale senza rimpianti e con la consapevolezza di aver fatto davvero una bella figura.

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