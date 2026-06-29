PAGELLE E TABELLINO Brasile-Giappone 2-1: Martinelli regala gli ottavi ad Ancelotti

I voti dei calciatori che militano o che hanno militato nel campionato italiano, e dei protagonisti della sfida, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali

Il Brasile domina, mantiene costantemente il possesso del pallone e crea almeno due palle gol (una con Cunha e l’altra con Vinicius); il Giappone si difende, sfrutta una palla sbagliata in uscita di Danilo e alla prima occasione va in gol con un piazzato di Sano che dal limite dell’area di rigore batte Allison: questa la sintesi estrema della prima frazione di gioco, che ha visto i nipponici chiudere inaspettatamente in vantaggio.

Nella ripresa gli uomini di Ancelotti (che si presenta con Endrick al posto di uno spento Paquetà) spingono con veemenza e nel giro di un quarto d’ora creano numerose palle gol: Suzuki salva su un colpo di testa di Bruno Guimaraes, poi Casemiro colpisce a colpo sicuro da due passi, ma trova prima la respinta di Tomiyasu sulla linea e poi quella fortunosa di Suzuki. Alla terza palla gol i verdeoro pareggiano: cross di Magalhães dalla sinistra e colpo di testa preciso di Casemiro, sul quale Suzuki (rimasto colpevolmente fermo tra i pali) non può nulla. Gli uomini di Ancelotti continuano a spingere e Vinicius sfiora il raddoppio, colpendo il palo al termine di un’azione funambolica. I sudamericani sembrano in grado di chiudere la sfida, ma il Giappone si difende bene e chiude ogni varco. Il guizzo decisivo arriva al 95′: Martinelli (subentrato a Cunha) si incunea e batte Suzuki. E’ il gol che regala ad Ancelotti gli ottavi di finale.

Le pagelle di Brasile-Giappone

Alisson 6: L’ex portiere della Roma (sogno proibito di Spalleti e della Juve) resta inoperoso nella prima mezz’ora, poi si inchina sul piazzato di Sano. Tiro angolato ma che non sembrava irresistibile. Nella ripresa si oppone ad un tentativo di Rueda.

Danilo 5: Da una sua palla persa nasce l’occasione che si chiude con il gol del Giappone. Errore pesante… Prova a rimediare, scodellando qualche pallone interessante in area avversaria.

Marquinhos 6,5: Sicurezza, esperienza e personalità al servizio della difesa. Il Giappone si difende e riparte… quando lo fa, si fa trovare sempre pronto.

Paquetà 5: Dopo pochi minuti prende un brutto colpo. Che sembra quasi condizionarlo. Da ricordare, solo un paio di palloni scodellati in area su palla inattiva. Troppo poco.

Casemiro 7: Nel primo tempo alterna aperture illuminanti e qualche errore di troppo. Nella ripresa prima sfiora il gol, poi è mortifero con un bellissimo colpo di testa. Stremato, crolla a terra al 91′ per un problema fisico.

Martinelli 7,5: L’hombre del partido: entra a 20′ dalla fine e all’ultimo dei sei minuti di recupero, mantiene una freddezza glaciale, che gli permette di realizzare il gol decisivo. Che regala gli ottavi di finale al Brasile.

Suzuki 6,5: Attento e coraggioso nelle uscite, si fa sempre trovare pronto. Un pò troppo bloccato in occasione del gol di Casemiro, incolpevole sul guizzo di Martinelli.

Kamada 6: Primo tempo ordinato, nel quale è chiamato a svolgere un lavoro prettamente difensivo. Gioca pochi palloni, ma tutti con precisione. Esce a dieci minuti dalla fine…stremato.

Tomiyasu 6: Soffre l’intraprendenza di Vinicius, riuscendo però a limitarne la pericolosità per larghi tratti. Un tuffo disperato permette di salvare la propria porta dopo un colpo di testa ravvicinato di Casemiro. Si fa superare con troppa facilità (e con un tunnel) nell’occasione del palo colpito dal fantasista brasiliano.

Brasile-Giappne, il tabellino

MARCATORI: 29′ Sano, 56′ Martinelli, 95′ Martinelli.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Paquetá (46′ Endrick), Vinícius Júnior; Cunha (66′ Martinelli). Ct: CarloAncelotti.

A disposizione: Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Pereira, Ibanez, Ederson, Fabinho, Danilo Santos, Neymar, Luiz Henrique, Igor Thiago.

GIAPPONE (3-4-2-1): Z.Suzuki; Tomiyasu, Ito H., Taniguchi; Doan (66′ Suzuki), Sano, Ito J. (78′ Machino), Nakamura (66′ Sugawara); Kamada (78′ Tanaka), Maeda; Ueda. Ct: Hajime Moriyasu.

A disposizione: Osako, Hayakawa, Itakura, Nagatomo, Watanabe, Seko, Kubo, Y. Suzuki, Goto, Ogawa, Shiogai.

AMMONITI – Sano, Casemiro, Kamada ,Danilo

ESPULSI –