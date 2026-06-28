Mondiali 2026, le partite dei sedicesimi di finale in chiaro su RAI 1: l’elenco dei match

Al via i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Alcune delle partite saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro, su RAI 1 e in streaming su RaiPlay

Con il format a 48 squadre, è cambiata inevitabilmente anche la fase a eliminazione diretta ai Mondiali 2026. Terminati i gironi, non si passa più agli ottavi bensì ai sedicesimi di finale cui si qualificano le prime due classificate di ogni gruppo e le 8 migliori terze.

Sedicesimi di finale che si disputeranno da domenica 28 giugno a domenica 4 luglio. Sedici partite che emetteranno un verdetto immediato e che andranno in onda, tutte, su DAZN in streaming tramite l’applicazione o il sito web dell’emittente che si è aggiudicata i diritti di trasmissione di tutti i 104 match del Mondiale. Alla stregua di quanto avvenuto per la fase a gironi, una parte dei match dei sedicesimi di finale del Mondiale saranno visibili in chiaro, gratuitamente, anche su RAI 1 e in streaming su RaiPlay.

In particolare, RAI 1 trasmetterà in diretta una partita al giorno dei 16esimi, quindi 6 partite sulle 16 previste. La programmazione è stata definita con la conclusione della fase a gironi. Ecco l’elenco delle partite che vedremo gratuitamente:

Domenica 28 giugno: Canada-Sudafrica (ore 21)

Lunedì 29 giugno: Brasile-Giappone (ore 19)

Martedì 30 giugno: Francia-Svezia (ore 23)

Mercoledì 1 luglio: Belgio-Senegal (ore 22)

Giovedì 2 luglio: Spagna-Austria (ore 21)

Venerdì 3 luglio: Egitto-Australia (ore 20)

Questi sono invece i match dei sedicesimi di finale che saranno trasmessi in esclusiva, in streaming, su DAZN:

Lunedì 29 giugno: Germania-Paraguay (22.30)

Martedì 30 giugno: Olanda-Marocco (ore 3.30)

Martedì 30 giugno. Costa d’Avorio-Norvegia (ore 19)

Mercoledì 1 luglio: Messico-Ecuador (ore 3)

Mercoledì 1 luglio: Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo (ore 18)

Giovedì 2 luglio: USA-Bosnia Erzegovina (ore 2)

Venerdì 3 luglio:Portogallo-Croazia (ore 1)

Venerdì 3 luglio: Svizzera-Algeria (ore 5)

Sabato 4 luglio: Argentina-Capo Verde (ore 00.00)

Sabato 4 luglio: Colombia-Ghana (3.30)

Dopo i sedicesimi, su RAI 1 andranno in onda quattro incontri degli ottavi di finale poi, successivamente, tutte le sfide dei quarti, le due semifinali, la finale per il terzo posto e la finalissima in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutheford nel New Jersey. Sul canale YouTube della RAI, infine, potete vedere gratuitamente gli highlights delle partite del Mondiale 2026 anche di quelle non trasmesse in diretta su RAI 1.