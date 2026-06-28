Mondiali 2026, la classifica delle migliori terze: chi passa ai sedicesimi, la graduatoria definitiva

E’ arrivato il momento dei primi verdetti ai Mondiali 2026. Tra le qualificate ai sedicesimi di finale ci saranno anche otto terze classificate ai gironi. Ecco la graduatoria aggiornata

Sarà una fase a eliminazione diretta più ampia quella che vedremo ai Mondiali 2026. Con il format a 48 squadre, ci sarà un turno in più, quello dei sedicesimi di finale cui accederanno le prime due classificate di ciascun girone e le otto migliori terze.

Per stabilire chi accederà ai sedicesimi con il terzo posto in graduatoria nel proprio gruppo è necessario tenere in considerazione i criteri stabiliti dalla FIFA che prevedono, in prima istanza, i punti totalizzati nelle tre partite del girone. Nel caso più nazionali terze classificate abbiano lo stesso punteggio, per stabilire chi passa il turno si procederà nell’ordine con la differenza reti, il numero di gol realizzati, la classifica disciplinare e il ranking FIFA.

La fase a gironi dei Mondiali si è conclusa domenica 28 giugno non senza sorprese. Su tutte il passaggio del turno, come migliore terza assoluta, della Repubblica Democratica del Congo. Oltre a quest’ultima, altre tre compagini africani hanno ottenuto il pass per i sedicesimi con il terzo posto ovvero il Senegal e l’Algeria. Fuori la Scozia, la Corea del Sud, l’Iran e l’Uruguay la peggiore del novero con due punti all’attivo.

Questa è la graduatoria delle terze classificate del Mondiale 2026 aggiornata a giovedì 25 giugno

Repubblica Democratica del Congo: 4 punti (DR +1; gol segnati 4) Svezia: 4 punti (DR 0; gol segnati 7) Ghana: 4 punti (DR 0; gol segnati 2) Ecuador: 4 punti (DR 0; gol segnati 2) Bosnia: 4 punti (DR -1; gol segnati 5) Algeria: 4 punti (DR -2; gol segnati 5) Paraguay: 4 punti (DR -2; gol segnati 1) Senegal: 3 punti (DR +2; gol segnati 8) Iran: 3 punti (DR 0; gol segnati 3) Corea del Sud: 3 punti (DR – 1; gol segnati 2) Scozia: 3 punti (DR – 3; gol segnati 1) Uruguay: 2 punti (DR 0; gol segnati 3)

Le otto terze classificate incroceranno una vincitrice del girone nei sedicesimi di finale in programma da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio, stesso giorno in cui cominceranno anche gli ottavi di finale.