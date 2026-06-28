Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Mondiali 2026, la classifica delle migliori terze: chi passa ai sedicesimi, la graduatoria definitiva

Foto dell'autore

E’ arrivato il momento dei primi verdetti ai Mondiali 2026. Tra le qualificate ai sedicesimi di finale ci saranno anche otto terze classificate ai gironi. Ecco la graduatoria aggiornata

Sarà una fase a eliminazione diretta più ampia quella che vedremo ai Mondiali 2026. Con il format a 48 squadre, ci sarà un turno in più, quello dei sedicesimi di finale cui accederanno le prime due classificate di ciascun girone e le otto migliori terze.

i calciatori della Bosnia
Mondiali 2026, la classifica delle migliori terze: chi passa ai sedicesimi, la graduatoria aggiornata – calciomercato.it (foto Ansa)

Per stabilire chi accederà ai sedicesimi con il terzo posto in graduatoria nel proprio gruppo è necessario tenere in considerazione i criteri stabiliti dalla FIFA che prevedono, in prima istanza, i punti totalizzati nelle tre partite del girone. Nel caso più nazionali terze classificate abbiano lo stesso punteggio, per stabilire chi passa il turno si procederà nell’ordine con la differenza reti, il numero di gol realizzati, la classifica disciplinare e il ranking FIFA.

La fase a gironi dei Mondiali si è conclusa domenica 28 giugno non senza sorprese. Su tutte il passaggio del turno, come migliore terza assoluta, della Repubblica Democratica del Congo. Oltre a quest’ultima, altre tre compagini africani hanno ottenuto il pass per i sedicesimi con il terzo posto ovvero il Senegal e l’Algeria. Fuori la Scozia, la Corea del Sud, l’Iran e l’Uruguay la peggiore del novero con due punti all’attivo.

Questa è la graduatoria delle terze classificate del Mondiale 2026 aggiornata a giovedì 25 giugno

  1. Repubblica Democratica del Congo: 4 punti (DR +1; gol segnati 4)
  2. Svezia: 4 punti (DR 0; gol segnati 7)
  3. Ghana: 4 punti (DR 0; gol segnati 2)
  4. Ecuador: 4 punti (DR 0; gol segnati 2)
  5. Bosnia: 4 punti (DR -1; gol segnati 5)
  6. Algeria: 4 punti (DR -2; gol segnati 5)
  7. Paraguay: 4 punti (DR -2; gol segnati 1)
  8. Senegal: 3 punti (DR +2; gol segnati 8)
  9. Iran: 3 punti (DR 0; gol segnati 3)
  10. Corea del Sud: 3 punti (DR – 1; gol segnati 2)
  11. Scozia: 3 punti (DR – 3; gol segnati 1)
  12. Uruguay: 2 punti (DR 0; gol segnati 3)

Le otto terze classificate incroceranno una vincitrice del girone nei sedicesimi di finale in programma da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio, stesso giorno in cui cominceranno anche gli ottavi di finale.

6119

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU