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Mondiali 2026, i risultati dei sedicesimi di finale con il tabellone degli ottavi aggiornato

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La conclusione della fase a gironi ha decretato le 32 qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali. Ecco tutti gli accoppiamenti con i possibili incroci agli ottavi di finale 

Algeria e Austria sono state le ultime due nazionali a qualificarsi ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, primo turno della fase a eliminazione diretta al quale si sono qualificate le prime due classificate di ogni gironi e le otto migliori terze.

i calciatori della Francia
Mondiali 2026, i risultati dei sedicesimi di finale con il tabellone degli ottavi aggiornato – calciomercato.it (foto Ansa)

Pazzesco il risultato delle compagini africane con otto qualificate ovvero Marocco, la stessa Algeria, Costa d’Avorio, Egitto, la debuttante Capo Verde, il Congo (la migliore tra le terze), il Sudafrica e il Senegal che ha rimediato allo sconfitte con  Francia e Senegal con il 5-0 all’Iraq nell’ultimo match del girone. Se si escludono Uruguay e Turchia, sono approdate ai sedicesimi tutte le compagini per le quali era stata pronosticata la qualificazione.

I vari piazzamenti, tuttavia, hanno prodotto accoppiamenti davvero interessanti già in questa fase del torneo. Tra i sedici match in programma spiccano Marocco-Olanda e Portogallo-Croazia. Interessante il confronto tra il Brasile e il mai domo Giappone. La Francia, vincitrice di tutte le partite nel girone come nel vittorioso Mondiale del ’98, se la vedrà con la Svezia. Per l’Argentina, campione in carica, c’è la sorprendente Capo Verde, debuttante nella fase a eliminazione diretta del Mondiale insieme a Egitto, Sudafrica, Congo, Canada e Bosnia.

I sedicesimi di finale del Mondiale 2026 si disputeranno tra domenica 28 giugno e la nottata tra venerdì 4 e sabato 5 luglio. Di seguito il calendario degli incontri:

Domenica 28 giugno
Canada-Sudafrica (ore 21; Los Angeles) [73]

Lunedì 29 giugno
Brasile-Giappone (ore 19; Houston) [76]
Germania – Paraguay (ore 22.30; Boston) [74]

Martedì 30 giugno
Olanda-Marocco (ore 3; Monterrey) [75]
Costa D’Avorio – Norvegia (ore 19; Dallas) [78]
Francia-Svezia  (ore 23 New York) [77]

Mercoledì 1 luglio
Messico – Ecuador (ore 3; Città del Messico) [79]
Inghilterra- Repubblica Democratica del Congo (ore 18; Atlanta) [80]
Belgio – Senegal (ore 22; Seattle) [82]

Giovedì 2 luglio
USA – Bosnia Erzegovina (ore 2; San Francisco) [81]
Spagna – Austria (ore 22; Los Angeles) [84]

Venerdì 3 luglio
Portogallo-Croazia (ore 1; Toronto) [83]
Svizzera – Algeria (ore 5; Vancouver) [85]
Australia – Egitto (ore 20; Dallas) [88]

Sabato 4 luglio
Argentina – Capo Verde (ore 24; Miami) [86]
Colombia-Ghana (ore 3.30; Kansas City) [87]

Questo il tabellone con gli accoppiamenti agli ottavi di finale 

Vincente 73 – Vincente 75
Vincente 74 – Vincente 77
Vincente 76 – Vincente 78
Vincente 79 – Vincente 80
Vincente 83 – Vincente 84
Vincente 81 – Vincente 82
Vincente 86 – Vincente 88
Vincente 85 – Vincente 87

Tutte le partite dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 andranno in onda, in streaming, su DAZN tramite l’applicazione o il sito dell’emittente. Questi sei match Sudafrica-Canada; Giappone-Brasile; Francia-Svezia; Spagna-Austria; Belgio-Senegal e Australia-Egitto saranno visibili gratuitamente su RAI 1 e in streaming su RaiPlay.

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