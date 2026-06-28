Le qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: tutti i verdetti

Si sta delineando il gruppo delle 32 nazionali qualificati ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Alcuni verdetti sono già stati emessi, altri arriveranno nei prossimi giorni. L’elenco aggiornato

Una fase a eliminazione diretta diversa dalle precedenti edizioni quella in programma ai Mondiali 2026. L’allargamento a 48 partecipanti (suddivise in 12 gironi da quattro) ha comportato l’introduzione di un ulteriore turno eliminatorio nella seconda fase, quello dei sedicesimi di finale.

Sedicesimi cui si qualificano le prime due classificate di ogni gironi più le otto migliori terze in base alla classifica dedicata che verrà stilata alla conclusione della fase a gruppi. Ecco tutti i verdetti già emessi finora. L’elenco definitivo delle qualificate e delle eliminate lo avremo nella nottata tra sabato 27 e domenica 28 giugno quando si disputeranno gli ultimi match dei gironi.

Le nazionali qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026

Messico (Girone A)

Sudafrica (Girone A)

Svizzera (Girone B)

Canada (Girone B)

Brasile (Girone C)

Marocco (Girone C)

USA (Girone D)

Australia (Girone D)

Germania (Girone E)

Costa d’Avorio (Girone E)

Olanda (Girone F)

Giappone (Girone F)

Belgio (Gruppo G)

Egitto (Gruppo G)

Spagna (Gruppo H)

Capo Verde (Gruppo H)

Argentina (Gruppo J)

Austria (Gruppo J)

Francia (Gruppo I)

Norvegia (Gruppo I)

Colombia (Gruppo K)

Portogallo (Gruppo K)

Inghilterra (Gruppo L)

Croazia (Gruppo L)

Qualificate ai sedicesimi come migliori terze classificate

Congo

Bosnia

Ecuador

Svezia

Paraguay

Senegal

Algeria

Ghana

Le nazionali eliminate nella fase a gruppi dei Mondiali 2026

Repubblica Ceca (Gruppo A)

Qatar (gruppo B)

Haiti (gruppo C)

Turchia (gruppo D)

Curaçao (Gruppo E)

Tunisia (Gruppo F)

Nuova Zelanda (Gruppo G)

Uruguay (Gruppo H)

Arabia Saudita (Gruppo H)

Iraq (Girone I)

Giordania (Gruppo J)

Uzbekistan (Gruppo K)

Panama (Gruppo L)

I sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 si disputeranno da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio quando cominceranno anche gli ottavi in programma fino a martedì 7 luglio.

Questa la programmazione completa con gli incroci dei sedicesimi di finale

Domenica 28 giugno

Match 73: Canada – Sudafrica (ore 21, Los Angeles)

Lunedì 29 giugno

Match 76: Brasile – Giappone (ore 19; Houston)

Match 74: Germania – Paraguay (ore 22.30; Boston)

Martedì 30 giugno

Match 75: Olanda – Marocco (ore 3; Monterrey)

Match 78: Costa d’Avorio – Norvegia (ore 19; Dallas)

Match 77: Francia – Svezia (ore 23 New York)

Mercoledì 1 luglio

Match 79: Svizzera – Algeria (ore 3; Città del Messico)

Match 80: Inghilterra-Congo (ore 18; Atlanta)

Match 82: Belgio – Senegal (ore 22; Seattle)

Giovedì 2 luglio

Match 81: USA – Bosnia (ore 2; San Francisco)

Match 84: Spagna – Austria (ore 22; Los Angeles)

Venerdì 3 luglio

Match 83: Portogallo-Croazia (ore 1; Toronto)

Match 85: Svizzera – Algeria (ore 5; Vancouver)

Match 88: Australia – Egitto (ore 20; Dallas)

Sabato 4 luglio

Match 86: Argentina – Capo Verde (ore 24; Miami)

Match 87 – Colombia-Ghana (ore 3.30; Kansas City)