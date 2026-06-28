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Calciomercato Roma, Juventus su Soulé

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L’attaccante argentino è finito nei radar bianconeri: le ultime

Dopo due stagioni ricche di alti e bassi alla Roma, Matias Soulé è stato individuato come uno dei potenziali sacrificati sull’altare del fair play finanziario. Dopo i tanti sondaggi dall’estero, le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di una clamorosa pista italiana.

Matias Soulé
Calciomercato Roma, Juventus su Soulé (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante argentino sarebbe finito nel mirino della Juventus. Giovanni Carnevali potrebbe tentare un affondo per riportare in bianconero il 23enne argentino, ma impostare un’operazione simile entro il 30 giugno, come auspicato dai giallorossi per rispettare il settlement agreement con l’UEFA, appare complicato.

La situazione potrebbe entrare nel vivo a mercato inoltrato, anche perché le richieste giallorosse da 35-40 milioni di euro difficilmente potrebbero essere evase dalla Juve senza aver prima fatto qualche cessione. Rispetto ai club arabi, tedeschi, inglesi e spagnoli accostati al mancino giallorosso, i bianconeri spenderebbero qualcosina in meno, visto che hanno un 10% sulla futura rivendita del ragazzo.

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