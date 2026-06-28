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Milan, arriva un altro sì: colpo in difesa da 25 milioni

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Il club rossonero è letteralmente scatenato e punta a chiudere una super operazione in difesa, i dettagli. 

Dopo Gonçalo Ramos, il Milan è pronto a chiudere un’altra super operazione di mercato. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un nuovo difensore e il prescelto si chiama António João Pereira de Albuquerque Tavares Silva, noto semplicemente come António Silva, difensore del Benfica e della nazionale portoghese classe 2003.

Tifosi Milan
Tifosi Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il centrale avrebbe già raggiunto un accordo con il Milan sulla base di un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione: c’è da convincere adesso il Benfica, che potrebbe accontentarsi di una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Milan, dunque, letteralmente scatenato in vista della prossima stagione e pronto a mettere a segno un altro colpo: una splendida notizia per il nuovo allenatore del Diavolo, ovvero Ruben Amorim.

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