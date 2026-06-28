Sta iniziano a prendere piede il calciomercato della Lazio con i biancocelesti che sono alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione.

Gennaro Gattuso sta parlando con la società per cercare di trovare i rinforzi necessari alla sistemazione di una rosa che rischia di perdere diversi punti di forza nelle prossime settimane.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Lazio avrebbe messo nel mirino non solo Roberto Piccoli, in uscita dalla squadra viola, ma anche Giovanni Fabbian, centrocampista che, durante lo scorso gennaio, era passato dal Bologna alla Fiorentina. Il classe 2003 è un pupillo di Gattuso che lo ha convocato quando era sulla panchina della nazionale italiana.