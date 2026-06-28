Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lazio, doppio obiettivo in casa Fiorentina: Gattuso li vuole nella capitale | CM

Foto dell'autore

Sta iniziano a prendere piede il calciomercato della Lazio con i biancocelesti che sono alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione.

Gattuso prima di una partita della Nazionale
Gattuso punta due calciatori della Fiorentina (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Gennaro Gattuso sta parlando con la società per cercare di trovare i rinforzi necessari alla sistemazione di una rosa che rischia di perdere diversi punti di forza nelle prossime settimane.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Lazio avrebbe messo nel mirino non solo Roberto Piccoli, in uscita dalla squadra viola, ma anche Giovanni Fabbian, centrocampista che, durante lo scorso gennaio, era passato dal Bologna alla Fiorentina. Il classe 2003 è un pupillo di Gattuso che lo ha convocato quando era sulla panchina della nazionale italiana.

6135

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU