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Kelly può lasciare la Juventus, spunta la destinazione

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Il difensore inglese potrebbe lasciare a sorpresa Torino in estate: ecco le ultimissime sul suo futuro.

Nell’ultima stagione è stato senza ombra di dubbio tra i migliori della Juve, ma Lloyd Casius Kelly potrebbe cambiare squadra nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il difensore inglese classe ’98, infatti, è finito sul taccuino di diverse squadre di Premier League e non è escluso un suo ritorno proprio in Inghilterra.

Lloyd Kelly (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato oggi da ‘La Stampa’, Newcastle e Nottingham Forest si sarebbe messo con convinzione sulle tracce del 27enne originario di Bristol e avrebbero tutta l’intenzione di affondare il colpo per portarlo in Premier dopo la sua tra Bournemouth e Newcastle tra 2019 e 2025.

Kelly, che è stato acquistato la scorsa estate per circa 17,5 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, potrebbe dunque svuotare l’armadietto della Continassa: in casa Juventus sono attese novità in tal senso. 

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