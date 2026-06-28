Juve-Napoli, spunta uno scambio pazzesco: coinvolto Gatti

Le ultime sul possibile affare tra la compagine bianconera e quella azzurra: ecco cosa sta succedendo.

La Juventus continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato e una delle priorità rimane sicuramente un centrocampista di qualità ed esperienza, che sia in grado di rendere più fluida la manovra offensiva. Un profilo alla Stanislav Lobotka, legato al Napoli da un contratto fino al 30 giugno 2027.

Luciano Spalletti stravede per il 31enne slovacco e farebbe carte false pur di allenarlo nuovamente in bianconero: proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di uno scambio tra lo stesso Lobotka e Federico Gatti, pallino del nuovo allenatore azzurro Max Allegri.

Attenzione, dunque, a questa pista e alle prossime settimane che potrebbero essere decisive per il buon esito dell’operazione: la Juve stringe per Lobotka e ora è pronta a sacrificare Gatti puri di arrivare all’ex Celta Vigo.