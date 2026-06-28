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Dalla Juve al Barcellona: Vlahovic bomber di riserva

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Il centravanti serbo sempre più vicino all’addio alla Serie A: la mossa del club campione di Spagna

A meno di clamorose sorprese, Dusan Vlahovic darà l’addio alla Juventus e all’Italia dal primo luglio. Il centravanti serbo è in scadenza di contratto e non ci sono margini al momento per una permanenza con la ‘Vecchia Signora’.

Juventus, le ultime su Vlahovic
Ipotesi Barcellona per Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Anche con Carnevali a capo dell’area dirigenziale, non c’è stato nessun riavvicinamento con i bianconeri visto che l’ex Fiorentina continua a chiedere delle cifre per il rinnovo (tra ingaggio e commissioni) non contemplate alla Continassa. 

In Italia intanto il Milan (sul giocatore nei mesi scorsi) ha fatto altre scelte puntando su Gonçalo Ramos, mentre Napoli e Inter non hanno mai seriamente pensato al numero nove.

Calciomercato Juve, la mossa del Barcellona per Vlahovic

Vlahovic è destinato così a lasciare la Serie A e attualmente ha ricevuto dei sondaggi soltanto dalla Turchia tra il Besiktas del nuovo tecnico Italiano e il Galatasaray. Squadre in grado di accontentarlo sulla parte economica, ma che non intrigano come destinazione il centravanti classe 2000. 

Juventus, le ultime sul futuro di Vlahovic
Dusan Vlahovic, classe 2000 (Ansa) – Calciomercato.it

Una metà invece graditissima sarebbe la Spagna e in particolare il Barcellona, in prima fila nelle preferenze di Vlahovic. L’attaccante si è proposto nuovamente e sogna una chiamata dalla Catalogna, dove c’è sempre fermento sul mercato per il reparto offensivo dopo il divorzio con Lewandowski. Il Barça preme per Julian Alvarez, però allo stesso tempo è alle prese anche con l’incertezza sul futuro di Ferran Torres. 

In caso d’addio di quest’ultimo, Vlahovic sarebbe uno dei profili al vaglio del Barcellona ma come bomber di riserva come rivelato dal ‘Mundo Deportivo’. Il serbo chiederebbe ai blaugrana 8 milioni netti d’ingaggio e un bonus alla firma da 15 milioni di euro. 

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