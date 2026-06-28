Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bomba Napoli, incontro con McTominay per la firma

Foto dell'autore

Aggiornamenti importantissimi in casa azzurra per quel che riguarda il futuro dell’ex centrocampista del Manchester United. 

Anche senza Conte e con enne Max Allegri in panchina, il Napoli della prossima stagione ripartirà da Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è ormai un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico azzurro e adesso il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per blindarlo.

Esultanza Napoli
Festa Napoli – calciomercato.it – Ansa Foto

Secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’ex centrocampista del Manchester United dovrebbe incontrare nelle prossime settimane il ds Giovanni Manna e proprio il presidente De Laurentiis per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2028.

McTominay piace a diverse big europee che sono pronte a ricoprirlo d’oro, ma quasi sicuramente il futuro dello scozzese sarà ancora a tinte azzurre: il Napoli vuole evitare spiacevoli sorprese e, dunque, è al lavoro per rinnovare il contratto del 29enne nato a Lancaster.

6134

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU