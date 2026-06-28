Bomba Napoli, incontro con McTominay per la firma

Aggiornamenti importantissimi in casa azzurra per quel che riguarda il futuro dell’ex centrocampista del Manchester United.

Anche senza Conte e con enne Max Allegri in panchina, il Napoli della prossima stagione ripartirà da Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è ormai un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico azzurro e adesso il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per blindarlo.

Secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’ex centrocampista del Manchester United dovrebbe incontrare nelle prossime settimane il ds Giovanni Manna e proprio il presidente De Laurentiis per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2028.

McTominay piace a diverse big europee che sono pronte a ricoprirlo d’oro, ma quasi sicuramente il futuro dello scozzese sarà ancora a tinte azzurre: il Napoli vuole evitare spiacevoli sorprese e, dunque, è al lavoro per rinnovare il contratto del 29enne nato a Lancaster.