Permane la fase di stallo per quello che riguarda il rinnovo di Riccardo Orsolini con il Bologna. Il numero 7 rossoblu, conclusa anche la scorsa stagione in doppia cifra, sta cercando di capire se proseguire o meno con gli emiliani.

Il contratto di Riccardo Orsolini con il Bologna scadrà nel giugno del 2027 e le parti da tempo sono al lavoro per cercare di capire se ci siano possibilità per proseguire insieme.

Classe 1997, Orsolini non ha ancora accettato la proposta del Bologna che è arrivato a mettere sul piatto una proposta da circa 2,5 milioni di euro, mentre l’esterno offensivo ne vorrebbe 3 all’anno. La società non appare intenzionata ad alzare la propria proposta con Orsolini che dovrà decidere se continuare diventando un vero e proprio simbolo di Bologna o salutare.