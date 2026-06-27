Juve, pista Suzuki in salita: inserimento di un club di Premier League

Si complica anche la pista che porta all’estremo difensore del Parma: ore delicatissime per la Juve in ottica mercato.

La priorità assoluta della Juventus è l’acquisto di un nuovo portiere, ma ad oggi l’amministratore delegato Giovanni Carnevali non ha ancora risolto la questione. I bianconeri seguono con grande attenzione Dibu Martinez, Vicario, De Gea e altri profili tra cui anche quello di Zion Suzuki, portiere del Parma e della nazionale giapponese classe 2002.

La pista che porta, però, a quest’ultimo si è complicata per l’inserimento improvviso di una compagine di Premier League: secondo alcune indiscrezioni di mercato, infatti, il Leeds avrebbe messo nel mirino Suzuki e sarebbe pronto ad affondare il colpo per convincere il Parma a cedere immediatamente il calciatore.

Una mazzata devastante per la Vecchia Signora e per Luciano Spalletti, che ad oggi non hanno ancora trovato il sostituto del deludente Di Gregorio.