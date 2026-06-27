Argentina-Capo Verde, quando si gioca il sedicesimo di finale più inatteso dei Mondiali: la data e l’orario della partita

I campioni del mondo in carica contro una nazionale esordiente ai Mondiali. Quando si gioca Argentina-Capo Verde, una sfida decisamente sorprendente tra quelle previste ai sedicesimi di finale

Sì, anche il Mondiale 2026 ha la sua storia da raccontare. Quella di Capo Verde, l’isola dell’Atlantico abitata da 500.000 persone la cui nazionale ha ottenuto sorprendentemente la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Ci è riuscita in un girone difficile con Spagna, Uruguay e Arabia Saudita concluso con tre pareggi. Dopo l’epico 0-0 contro i Campioni d’Europa in carica per merito delle prodezze del portiere Vozinha, Capo Verde ha impattato 2-2 con l’Uruguay e pareggiato di nuovo a reti inviolate con l’Arabia Saudita fallendo nel secondo tempo due limpidissime occasioni da gol per ottenere la prima storica vittoria in un Mondiale.

Decisivo per la qualificazione di Capo Verde è stata anche la vittoria della Spagna che ha battuto l’Uruguay (1-0) ponendo fine al Mondiale disastroso della Celeste la quale, con 2 punti, non ha nessuna chance di qualificarsi tra le migliori otto terze classificate. Proprio al fischio finale di Spagna-Uruguay è esplosa la festa in campo e sugli spalti dei capoverdiani presenti in gran numero sugli spalti dello stadio di Houston. Festeggiamenti anche nella capitale Sao Vicente dove è già alle stelle l’attesa per la sfida dei sedicesimi di finale che opporrà la nazionale allenata da Bubista all’Argentina di Messi.

Argentina-Capo Verde, quando si gioca il match dei sedicesimi di finale

Argentina-Capo Verde si gioca alle 00.00 di sabato 4 luglio a Miami. I capoverdiani hanno già disputato una partita all’Hard Rock Stadium, quella contro l’Uruguay. L’Argentina, invece, arriverà in Florida da Dallas, sede dell’ultimo match della fase a gironi contro la Giordania già eliminata. Si tratta di una sfida inedita. Le due nazionali non si sono mai affrontate.

Curiosa la circostanza capitata a Capo Verde che, nello stesso Mondiale, ha affrontato i campioni d’Europa in carica (la Spagna) e ora quelli del mondo. Un’ulteriore storia da raccontare in un evento che resterà ovviamente indimenticabile nella storia calcistica della rappresentativa capoverdiana, la cui esperienza internazionale era limitata finora solo ad alcune partecipazioni alla Coppa d’Africa.

Il match tra Argentina e Capo Verde è incrociato agli ottavi di finale con quello tra Australia e Egitto, arrivate seconde nei rispettivi gironi. Indubbiamente, per l’Argentina, un cammino potenzialmente agevole verso il quarto di finale in cui Messi e i suoi potrebbero incrociare il Portogallo, la Colombia o la Svizzera.