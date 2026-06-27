Gomes, Koné, Hjulmand e Rios: destini incrociati tra Atletico e Serie A

La squadra di Madrid è destinata a condizionare le mosse di numerose big italiane

Prima Ederson, finito al Manchester United e poi Joao Gomes? Il made in Brasil sta diventando quasi una maledizione per l’Atletico Madrid in questa sessione di calciomercato. Dopo aver perso il centrocampista dell’Atalanta, i colchoneros avevano raggiunto un accordo per il mediano del Wolverhampton da 45 milioni di euro, bonus inclusi, ma alcune divergenze con Jorge Mendes hanno provocato un rallentamento pericoloso.

Uno stallo che ha persuaso il direttore sportivo Mateu Alemany ad esplorare anche piste alternative al 25enne ex Flamengo, seguito anche dal Napoli in tempi non sospetti, al pari di Richard Rios, sondato proprio nelle ultime settimane dai Colchoneros.

In caso di partenze in mediana, Giovanni Manna ha individuato nel colombiano del Benfica il profilo ideale per Allegri, ma l’irruzione dell’Atletico potrebbe avere tempistiche meno lunghe rispetto a quelle dei partenopei.

Sullo sfondo, ma non troppo, restano altri due possibili intrecci con la Serie A, visto che, nonostante il rifiuto del giocatore di qualche settimana fa, la pista Manu Koné a 45 milioni di euro bonus inclusi non è ancora tramontata in casa Atleti. Impegnato al Mondiale con la sua Francia, il numero 17 della Roma preferirebbe la Premier League o il PSG, ma offerte ufficiali da Arsenal, Chelsea, Tottenham e francesi non sono ancora arrivate.

Attenzione anche ad un’altra pista, rilanciata in queste ore da Matteo Moretto: l’Atletico è piombato con forza su Hjulmand. In uscita dallo Sporting, l’ex Lecce è stato accostato di recente anche a Inter, Napoli e al Milan del suo ex allenatore Amorim.

La squadra allenata da Diego Pablo Simeone può rivestire un ruolo importante per la Serie A anche in uscita, come testimoniano gli interessamenti di Fiorentina, Juve e Roma per Ruggeri e di Inter, Juve, Napoli e Roma per Molina.