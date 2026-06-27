Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Gomes, Koné, Hjulmand e Rios: destini incrociati tra Atletico e Serie A

Foto dell'autore

La squadra di Madrid è destinata a condizionare le mosse di numerose big italiane

Prima Ederson, finito al Manchester United e poi Joao Gomes? Il made in Brasil sta diventando quasi una maledizione per l’Atletico Madrid in questa sessione di calciomercato. Dopo aver perso il centrocampista dell’Atalanta, i colchoneros avevano raggiunto un accordo per il mediano del Wolverhampton da 45 milioni di euro, bonus inclusi, ma alcune divergenze con Jorge Mendes hanno provocato un rallentamento pericoloso.

Diego Pablo Simeone in panchina
Gomes, Koné, Hjulmand e Rios: destini incrociati tra Atletico e Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Uno stallo che ha persuaso il direttore sportivo Mateu Alemany ad esplorare anche piste alternative al 25enne ex Flamengo, seguito anche dal Napoli in tempi non sospetti, al pari di Richard Rios, sondato proprio nelle ultime settimane dai Colchoneros.

In caso di partenze in mediana, Giovanni Manna ha individuato nel colombiano del Benfica il profilo ideale per Allegri, ma l’irruzione dell’Atletico potrebbe avere tempistiche meno lunghe rispetto a quelle dei partenopei.

Sullo sfondo, ma non troppo, restano altri due possibili intrecci con la Serie A, visto che, nonostante il rifiuto del giocatore di qualche settimana fa, la pista Manu Koné a 45 milioni di euro bonus inclusi non è ancora tramontata in casa Atleti. Impegnato al Mondiale con la sua Francia, il numero 17 della Roma preferirebbe la Premier League o il PSG, ma offerte ufficiali da Arsenal, Chelsea, Tottenham e francesi non sono ancora arrivate.

Attenzione anche ad un’altra pista, rilanciata in queste ore da Matteo Moretto: l’Atletico è piombato con forza su Hjulmand. In uscita dallo Sporting, l’ex Lecce è stato accostato di recente anche a Inter, Napoli e al Milan del suo ex allenatore Amorim.

La squadra allenata da Diego Pablo Simeone può rivestire un ruolo importante per la Serie A anche in uscita, come testimoniano gli interessamenti di Fiorentina, Juve e Roma per Ruggeri e di Inter, Juve, Napoli e Roma per Molina.

6107

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU