Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Jonathan Tah in Serie A, arriva l’annuncio del difensore

Foto dell'autore

Jonathan Tah potrebbe presto arrivare in Italia con lo stesso difensore della nazionale tedesca che ha aperto ad un trasferimento in Serie A in ottica futura.

Tah
Tah apre a un futuro in Italia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Intervistato al termine della partita dei mondiali persa contro l’Ecuador, indolore per la Germania qualificata come prima, il centrale del Bayern Monaco ha aperto ad un futuro nel nostro Paese, aprendo ad un club nello specifico.

Tah è sposato con una donna di Palermo e, alla domanda di Tancredi Palmeri di Sportitalia su un possibile futuro in rosanero a fine carriera ha risposto con un netto: “Sì”. Per il difensore potrebbe quindi esserci un finale di carriera in Italia con i rosanero che sognano il grande colpo internazionale in ottica futura.

6075

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU