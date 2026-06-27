Jonathan Tah in Serie A, arriva l’annuncio del difensore

Jonathan Tah potrebbe presto arrivare in Italia con lo stesso difensore della nazionale tedesca che ha aperto ad un trasferimento in Serie A in ottica futura.

Intervistato al termine della partita dei mondiali persa contro l’Ecuador, indolore per la Germania qualificata come prima, il centrale del Bayern Monaco ha aperto ad un futuro nel nostro Paese, aprendo ad un club nello specifico.

Tah è sposato con una donna di Palermo e, alla domanda di Tancredi Palmeri di Sportitalia su un possibile futuro in rosanero a fine carriera ha risposto con un netto: “Sì”. Per il difensore potrebbe quindi esserci un finale di carriera in Italia con i rosanero che sognano il grande colpo internazionale in ottica futura.