Il messaggio della Juve per Yildiz: la delusione è stata enorme

La delusione per Yildiz è inevitabile dopo quanto accaduto. La Juventus lo consola così con un post su Instagram

Non si è presentato al Mondiale nelle migliori condizioni possibili, Kenan Yildiz. Reduce da un infortunio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo con la Juventus in un deludente finale di stagione per i bianconeri, il talento turco non ha brillato nelle tre partite disputate dalla rappresentativa allenata da Montella.

Subentrato nella ripresa a Yilmaz nel ko per 2-0 contro l’Australia, successivamente Yildiz è stato schierato titolare nella sconfitta con il Paraguay (1-0) e nell’inutile vittoria per 3-2 contro gli Usa che ha chiuso il Mondiale di una Turchia partita con ben altre ambizioni e con l’obiettivo minimo di una qualificazione ai sedicesimi di finale.

“Una magra consolazione“, così Montella ha commentato il successo con gli Usa a Los Angeles arrivato dopo i primi due match in cui la Turchia ha creato numerose azioni da gol senza tuttavia riuscire ad andare a segno. Un epilogo che lascia non pochi rimpianti al c.t. italiano e ai suoi giocatori, alcuni dei quali hanno abbandonato il campo in lacrime dopo il ko con il Paraguay che ha sancito l’eliminazione con un match di anticipo.

Inevitabile anche la delusione per Kenan Yildiz. In un Mondiale in cui i top player più attesi si stanno esaltando, l’attaccante bianconero avrebbe potuto certamente inserirsi tra i protagonisti del torneo. E, invece, il suo score finale recita zero gol e zero assist. A consolarlo per questo risultato non all’altezza ci ha pensato la Juventus. Nei momenti successivi al match tra Turchia e Usa, il club bianconero ha pubblicato questo post su Instagram dedicato al suo numero dieci.

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“Ricordati chi sei. Il cammino al Mondiale è terminato. Ora è il momento di tornare a casa e guardare avanti. Tieni la testa alta come hai sempre fatto“, questo il testo che accompagna l’immagine di Yildiz con indosso la maglia della Juve. Post che ha ricevuto tantissimi commenti dai follower juventini tutti uniti nel dedicare parole di vicinanza all’attaccane turco.

Yildiz che ora è attesa un periodo di vacanza. Successivamente si unirà al gruppo di Spalletti per preparare la nuova stagione. La data del raduno della Juventus è ancora da definire. I bianconeri si alleneranno alla Continassa prima di affrontare le amichevoli con Basilea, Inter, Chelsea e Palermo.