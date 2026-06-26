Tabellone Wimbledon, gli avversari di Jannik Sinner: c’è Djokovic dalla sua parte, ecco con chi debutta

E’ stato sorteggiato il tabellone dell’edizione 2026 di Wimbledon. Ecco chi affronterà il numero uno del mondo per la difesa del titolo

Si alza il sipario sull’edizione 2026 di Wimbledon. Il sorteggio del tabellone ha delineato tutti gli accoppiamenti del terzo Slam della stagione in programma da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio.

Jannik Sinner, detentore del titolo, è la prima testa di serie del torneo. C’è grande attesa per il campione azzurro che torna in campo dopo il deludente epilogo al Roland Garros, concluso al secondo turno con la sconfitta contro JM Cerundolo. Un ko dovuto a un malore, verosimilmente causato da un colpo di calore, che gli ha impedito di chiudere la contesa a un passo dalla vittoria in vantaggio di due set e avanti 5-2 nel terzo.

Sinner è stato inserito nella parte alta del tabellone di Wimbledon. Sappiamo già quando esordirà. Da campione in carica del torneo maschile, sarà lui a disputare il primo match sul Centrale lunedì 29 giugno alle ore 15. Un privilegio toccato, in passato, ad altri grandissimi campioni come Federer, Nadal, Djokovic, Sampras, Agassi, McEnroe, Becker, Edberg, Borg e, per ultimo, a Carlos Alcaraz, assente in questa edizione di Wimbledon a causa dell’infortunio al polso che ha causato il forfait anche al Roland Garros.

Il primo avversario di Sinner a Wimbledon 2026 sarà il serbo Miomir Kecmanovic, numero 51 del ranking ATP. Nel potenziale secondo turno, l’azzurro incrocerà il vincente di Borges-Royer mentre uno tra Vukic, Brooksby, Nava e Buse potrebbe essere l’avversario al terzo turno. Nell’ottavo di finale, Sinner può affrontare Luciano Darderi, inserito nella stessa porzione di tabellone di Jodar e Shapovalov.

Ai quarti di finale, Sinner potrebbe ritrovare Daniil Medvedev nel possibile remake della sfida del 2024 vinta dal russo. Medvedev che deve guardarsi dalla concorrenza di Paul, Ruud e Hurkacz, quest’ultimo avversario insidiosissimo sull’erba e opposto allo stesso Ruud all’esordio. In semifinale, può ripetersi la sfida di un anno fa tra Sinner e Novak Djokovic. Quest’ultimo ha un potenziale ottavo di finale con Fonseca o Rublev e un quarto di finale con Auger Alissiame.

Wimbledon 2026, il primo turno degli azzurri

Flavio Cobolli è stato sorteggiato nella parte bassa del main draw. Il finalista del Roland Garros debutta con Navone e può affrontare Khachanov al terzo turno e De Minaur agli ottavi. Luciano Darderi comincia il cammino verso il possibile ottavo con Sinner contro Quinn. Matteo Berrettini affronterà Stan Wawrinka al primo turno. Dovesse passare, potrebbe poi trovare Fils, Mensik al terzo turno e Shelton agli ottavi. Matteo Arnaldi affronterà Halys all’esordio con Zverev potenziale avversario al terzo turno. Lorenzo Sonego ha un debutto alla portata contro l’argentino Etcheverry, ventinovesima testa di serie. Svajda, infine, sarà il primo avversario di Bellucci.