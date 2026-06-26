Santiago Gimenez come Leao, arriva l’annuncio sul futuro

Dopo quello di Leao arriva anche l’annuncio di Santiago Gimenez. L’attaccante del Milan ha comunicato le sue intenzioni dopo la vittoria del Messico sulla Repubblica Ceca ai Mondiali

Dopo una stagione insoddisfacente con il Milan con un solo gol all’attivo (in Coppa Italia contro il Lecce) e un lungo infortunio che l’ha costretto a quattro mesi di stop, Santiago Gimenez si era presentato al Mondiale con rinnovate ambizioni.

In un’intervista rilasciata prima dell’inizio del torneo, l’attaccante rossonero aveva pronosticato il suo Messco vincitore del Mondiale e lui capocannoniere del torneo. Se la prima ipotesi ha ancora possibilità di realizzarsi dopo le tre vittorie nel girone contro Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca e la qualificazione ai sedicesimi di finale dei padroni di casa, l’altra è decisamente scemata. Gimenez ha disputato appena 37 minuti finora nel Mondiale. Contro la Repubblica Ceca ha avuto una grande occasione da gol nel finale e l’ha fallita concludendo sul portiere in uscita da posizione favorevole.

Quasi uno specchio della stagione del Bebote, la cui permanenza al Milan è tutt’altro che scontata nonostante la sua volontà di restare in rossonero. Scenari futuri che non rappresentano una priorità per Gimenez al momento. Alla stregua di Leao anche l’attaccane messicano rimanderà ogni decisione a riguardo alla conclusione del Mondiale.

Un top club su Santiago Gimenez: c’è l’offerta per il Milan

“Dopo il Mondiale vedremo che succederà. L’accordo che abbiamo preso è di lasciare tutto nelle mani del mio agente che non deve parlarmi di nulla finché sono con la Nazionale. Il patto è questo, non toccare l’argomento durante il torneo“, queste le dichiarazioni di Gimenez rilasciate ieri a TV Azteca dopo il match del Messico ora atteso la prossima settimana dal sedicesimo di finale contro una terza classificata ancora da decretare.

Proprio poche ore dopo l’uscita di questa intervista, il portale messicano Deportes Total Mx ha rilanciato l’indiscrezione di un’offerta del Porto per l’attaccante rossonero. Ventotto milioni più 7 di bonus, questa la proposta del club lusitano che il Milan potrebbe accettare per poi provare ad acquistare un nuovo centravanti. La stessa fonte riferisce che i negoziati tra i due club sono ben avviati. Farioli, allenatore dei Dragoes, considera Gimenez una priorità nel mercato estivo del Porto che punta a rinforzarsi in tutti i reparti in vista del ritorno in Champions League, competizione che il club non disputa dalla stagione 2023-2024, l’ultima con il vecchio format a 8 gironi.