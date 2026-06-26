Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

25 milioni per Lucumì, la Juventus è avvisata

Foto dell'autore

Il Bologna fissa il prezzo di Jhon Lucumì con la Juventus, squadra maggiormente interessata, che dovrà mettere sul piatto circa 25 milioni per arrivare al difensore.

Jhon Lucumì
Lucumì nel mirino della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, il Bologna avrebbe chiesto circa 25 milioni di euro per Jhon Lucumì, centrale del Bologna che è in uscita dai rossoblu.

Nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2027, il Bologna non ha intenzione di fare sconti per il proprio centrale difensivo, chiedendo circa 25 milioni di euro per il suo cartellino. Il calciatore piace molto alla Juventus con Spalletti che ne vorrebbe fare un perno della propria retroguardia.

Un Bologna che non si ferma qui per quello che riguarda gli addii con Benjamin Dominguez e Dallinga che appaiono ad un passo dall’addio.

6049

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU