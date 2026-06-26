25 milioni per Lucumì, la Juventus è avvisata

Il Bologna fissa il prezzo di Jhon Lucumì con la Juventus, squadra maggiormente interessata, che dovrà mettere sul piatto circa 25 milioni per arrivare al difensore.
Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, il Bologna avrebbe chiesto circa 25 milioni di euro per Jhon Lucumì, centrale del Bologna che è in uscita dai rossoblu.
Nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2027, il Bologna non ha intenzione di fare sconti per il proprio centrale difensivo, chiedendo circa 25 milioni di euro per il suo cartellino. Il calciatore piace molto alla Juventus con Spalletti che ne vorrebbe fare un perno della propria retroguardia.
Un Bologna che non si ferma qui per quello che riguarda gli addii con Benjamin Dominguez e Dallinga che appaiono ad un passo dall’addio.