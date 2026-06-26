Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Le qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: l’elenco aggiornato

Foto dell'autore

Si sta delineando il gruppo delle 32 nazionali qualificati ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Alcuni verdetti sono già stati emessi, altri arriveranno nei prossimi giorni. L’elenco aggiornato

Una fase a eliminazione diretta diversa dalle precedenti edizioni quella in programma ai Mondiali 2026. L’allargamento a 48 partecipanti (suddivise in 12 gironi da quattro) ha comportato l’introduzione di un ulteriore turno eliminatorio nella seconda fase, quello dei sedicesimi di finale.

i calciatori della Germania
Le qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: l’elenco aggiornato – calciomercato.it (foto Ansa)

Sedicesimi cui si qualificano le prime due classificate di ogni gironi più le otto migliori terze in base alla classifica dedicata che verrà stilata alla conclusione della fase a gruppi. Ecco tutti i verdetti già emessi finora. L’elenco definitivo delle qualificate e delle eliminate lo avremo nella nottata tra sabato 27 e domenica 28 giugno quando si disputeranno gli ultimi match dei gironi.

Le nazionali qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026

  • Messico (Girone A)
  • Sudafrica (Girone A)
  • Svizzera (Girone B)
  • Canada (Girone B)
  • Brasile (Girone C)
  • Marocco (Girone C)
  • USA (Girone D)
  • Australia (Girone D)
  • Germania (Girone E)
  • Costa d’Avorio (Girone E)
  • Olanda (Girone F)
  • Giappone (Girone F)
  • Argentina (Gruppo J)
  • Francia (Gruppo I)
  • Norvegia (Gruppo I)
  • Colombia (Gruppo K)

Qualificate ai sedicesimi come migliori terze classificate

  • Bosnia (Gruppo B)
  • Ecuador (Gruppo E)
  • Svezia (Gruppo F)

Le nazionali eliminate nella fase a gruppi dei Mondiali 2026

  • Repubblica Ceca (Gruppo A)
  • Qatar (gruppo B)
  • Haiti (gruppo C)
  • Turchia (gruppo D)
  • Curaçao (Gruppo E)
  • Tunisia (Gruppo F)
  • Giordania (Gruppo J)
  • Panama (Gruppo L)

In aggiornamento 

I sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 si disputeranno da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio quando cominceranno anche gli ottavi in programma fino a martedì 7 luglio.

Questa la programmazione completa con gli incroci dei sedicesimi di finale

Domenica 28 giugno
Match 73: Canada – Sudafrica (ore 21, Los Angeles)

Lunedì 29 giugno
Match 76: Brasile – Giappone (ore 19; Houston)
Match 74: Germania – Terza Classificata Gruppo A/B/C/D/F (ore 22.30; Boston)

Martedì 30 giugno
Match 75: Olanda – Marocco (ore 3; Monterrey)
Match 78: Costa d’Avorio – Seconda Gruppo I (ore 19; Dallas)
Match 77: Vincente Gruppo I  – Terza Classificata Gruppo C/D/F/G/H  (ore 23 New York)

Mercoledì 1 luglio
Match 79: Svizzera – Terza Classificata Gruppo C/E/F/H/I (ore 3; Città del Messico)
Match 80: Vincente Gruppo L – Terza Classificata Gruppo E/H/I/J/K (ore 18; Atlanta)
Match 82: Vincente Gruppo G – Terza Classificata Gruppo A/E/H/I/J (ore 22; Seattle)

Giovedì 2 luglio
Match 81: USA – Bosnia (ore 2; San Francisco)
Match 84: Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J (ore 22; Los Angeles)

Venerdì 3 luglio
Match 83: Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L (ore 1; Toronto)
Match 85: Svizzera – Terza classificata Gruppo E/F/G/I/J (ore 5; Vancouver)
Match 88: Australia – Seconda Gruppo G (ore 20; Dallas)

Sabato 4 luglio
Match 86: Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H (ore 24; Miami)
Match 87 – Vincente Gruppo K – Terza classificata Gruppo D/E/I/J/L (ore 3.30; Kansas City)

6058

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU