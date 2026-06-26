La Juve trema, inserimento di una big di Serie A su Kessie

Il centrocampista della nazionale ivoriana potrebbe davvero tornare nel campionato italiano, ma non alla Juve.

Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Franck Yannick Kessie è senza ombra di dubbio uno dei profili più corteggiai d’Europa. Il centrocampista ivoriano classe ’96, dunque, si libererà a zero dall’Al-Ahli ed è pronta a scatenarsi una vera e propria asta per il suo cartellino, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza.

Kessie piace da tempo alla Juventus, ma ora l’inserimento di un’altra big di Serie A rischia di complicare i piani del club bianconero: secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, l’Atalanta sarebbe infatti interessata al ritorno in nerazzurro del calciatore che ha già giocato a Bergamo dal 2015 al 2017.

Il nuovo direttore sportivo della Dea, Cristiano Giuntoli, aveva già tentato di portarlo alla Juventus nell’estate del 2023 ma senza riuscirci: adesso proverà a fare lo stesso con l’Atalanta. Ci riuscirà secondo voi alla fine?