Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Juve trema, inserimento di una big di Serie A su Kessie

Foto dell'autore

Il centrocampista della nazionale ivoriana potrebbe davvero tornare nel campionato italiano, ma non alla Juve. 

Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Franck Yannick Kessie è senza ombra di dubbio uno dei profili più corteggiai d’Europa. Il centrocampista ivoriano classe ’96, dunque, si libererà a zero dall’Al-Ahli ed è pronta a scatenarsi una vera e propria asta per il suo cartellino, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza.

Kessié esulta in campo

Kessie piace da tempo alla Juventus, ma ora l’inserimento di un’altra big di Serie A rischia di complicare i piani del club bianconero: secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, l’Atalanta sarebbe infatti interessata al ritorno in nerazzurro del calciatore che ha già giocato a Bergamo dal 2015 al 2017.

Il nuovo direttore sportivo della Dea, Cristiano Giuntoli, aveva già tentato di portarlo alla Juventus nell’estate del 2023 ma senza riuscirci: adesso proverà a fare lo stesso con l’Atalanta. Ci riuscirà secondo voi alla fine?

6052

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU