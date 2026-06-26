Il Como rompe gli indugi: 60 milioni per Nico Paz, l’argentino ad un passo dalla permanenza

Il Como è pronto a chiudere con il Real Madrid per il ritorno di Nico Paz a disposizione di Cesc Fabregas. L’argentino lascerà il club spagnolo questa volta a titolo definitivo con i lariani che sborseranno circa 60 milioni di euro.

Super colpo per il Como che si appresta a vivere una stagione da protagonista sia in Serie A che in Europa con gli uomini di Fabregas pronti all’esordio in Champions League. Nico Paz, convinto del progetto in riva al lago, ha espresso il suo desiderio di restare a Como e verrà acquistato ufficialmente per 60 milioni.

Si chiude quindi un’altra telenovela di calciomercato con il Como che ha deciso di accelerare per non trovarsi di fronte ad una concorrenza agguerrita, tra cui anche quella dell’Inter, fortemente interessata al calciatore argentino.