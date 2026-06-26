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Highlights Francia-Norvegia, gol e sintesi del match dei Mondiali (Video)

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C’è in palio la vetta del girone I nel match tra Francia e Norvegia. Ecco come è andata al Gillette Stadium di Boston

Francia-Norvegia comincia con un minuto di raccoglimento dedicato alla madre di Didier Deschamps, scomparsa nei giorni scorsi. Non c’è il c.t. francese in panchina, sostituito dal vice Stephan. Solbakken, invece, sorprende tutti e stravolge la formazione titolare schierata con Iraq e Senegal dando spazio alle riserve. Haaland, Odegaard, Sorloth e Nusa cominciano dalla panchina.

Dembelé esulta dopo il gol con la Francia
Highlights Francia-Norvegia, gol e sintesi del match dei Mondiali (Video) – calciomercato.it (foto Ansa)

Il primo tempo è spettacolare con numerose azioni da gol. La Francia domina in avvio e al 20′ è già avanti di due reti. Merito della doppietta di Dembelé che batte Selvik con due pregevoli conclusioni a giro su assist di Mbappé. Il secondo gol distrae la Francia che si fa sorprendere alla ripresa del gioco da un affondo norvegese concluso da Aasgaard che sorprende Maignan sul primo palo.

Al 32′, Dembelé eguaglia Messi e mette a referto la seconda tripletta del Mondiale con un altro tiro mancino nell’angolo che non lascia scampo a Selvik. Nel finale di tempo, è proprio il portiere norvegese a limitare il passivo per i suoi strappando la palla in uscita a Koné. Dopo cinque minuti di recupero, Oliver manda tutti negli spogliatoi con la Francia saldamente in vantaggio per 3-1.

A inizio ripresa, la Norvegia si procura l’occasione per accorciare le distanze ma Strand Larsen si fa parare da Maignan il rigore concesso per fallo di Hernandez su Bobb. La Francia non gioca ai ritmi vertiginosi della prima frazione e la Norvegia, con ancora tutte le stelle in panchina, approfitta degli spazi concessi dagli avversari e va vicinissima al gol del 3-2 al 71′ con Maignan che sventa su Bobb solo in area di rigore.

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Nel finale, Solbakken lascia ancora in panchina Haaland e gli altri e la Francia cala il poker  con il gol di Doue per il 4-1 finale che vale il primo posto in classifica nel girone I e un sedicesimo di finale contro una terza classificata. La Norvegia chiude seconda e dovrà vedersela ai sedicesimi contro la Costa D’Avorio in un match dal pronostico quantomai incerto.

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