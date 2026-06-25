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Roma, Svilar è incedibile per i giallorossi: niente Juventus | CM

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La Roma non ha nessuna intenzione di cedere Mile Svilar in vista della prossima stagione con i giallorossi decisi a trattenere il proprio portiere a lungo.

Mile Svilar
La Roma non vuole cedere Svilar (Ansa Foto) – calciomercato.it

La Juventus sta cercando un portiere per la prossima stagione con i bianconeri che sono pronti a cedere Di Gregorio che non ha convinto a pieno nelle due stagioni vissute a Torino. Tra i vari nomi accostati alla squadra allenata da Spalletti c’è anche quello di Mile Svilar.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, la Roma non ha nessuna intenzione di cedere il proprio portiere con i giallorossi decisi a legarsi a lungo all’ex Benfica. Portiere molto apprezzato da Gasperini, l’estremo difensore è considerato una colonna della formazione capitolina che, nonostante la necessità di cedere a breve, non vuole privarsi del classe 1999.

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