Mondiali 2026, la classifica delle migliori terze: chi passa ai sedicesimi, la graduatoria aggiornata

E’ arrivato il momento dei primi verdetti ai Mondiali 2026. Tra le qualificate ai sedicesimi di finale ci saranno anche otto terze classificate ai gironi. Ecco la graduatoria aggiornata

Sarà una fase a eliminazione diretta più ampia quella che vedremo ai Mondiali 2026. Con il format a 48 squadre, ci sarà un turno in più, quello dei sedicesimi di finale cui accederanno le prime due classificate di ciascun girone e le otto migliori terze.

Per stabilire chi accederà ai sedicesimi con il terzo posto in graduatoria nel proprio gruppo è necessario tenere in considerazione i criteri stabiliti dalla FIFA che prevedono, in prima istanza, i punti totalizzati nelle tre partite del girone. Nel caso più nazionali terze classificate abbiano lo stesso punteggio, per stabilire chi passa il turno si procederà nell’ordine con la differenza reti, il numero di gol realizzati, la classifica disciplinare e il ranking FIFA.

La fase a gironi dei Mondiali si concluderà domenica 28 giugno. Con le attuali classifiche, è verosimile che chi riesce a chiudere al terzo posto con quattro punti abbia elevate possibilità di passare alla fase a eliminazione diretta. Con due punti, le chance sono pressoché nulle. Con tre, invece, saranno decisive differenza reti e gol segnati.

Questa è la graduatoria delle terze classificate del Mondiale 2026 aggiornata a giovedì 25 giugno

Bosnia: 4 punti (differenza reti -1; gol segnati 5; partite disputate 3) Svezia: 3 punti (differenza reti 0; gol segnati 6; partite disputate 2) Corea del Sud: 3 punti (differenza reti -1; gol segnati 2; partite disputate 3) Croazia: 3 punti (differenza reti -1; gol segnati 3; partite disputate 2) Algeria: 3 punti (differenza reti -2; gol segnati 2; partite disputate 2) Paraguay: 3 punti (differenza reti -2; gol segnati 2: partite disputate 2) Scozia: 3 punti (differenza reti – 3; gol segnati 1; partite disputate 3) Capo Verde: 2 punti (differenza reti 0; gol segnati 2; partite disputate 2) Belgio: 2 punti (differenza reti 0; gol segnati 1; partite disputate 2) Congo: 1 punto (differenza reti -1; gol segnati 1; partite disputate 2) Ecuador: 1 punto (differenza reti -1; gol segnati 0; partite disputate 2) Senegal: 0 punti (differenza reti -3; gol segnati 3; partite disputate 2)

Le otto terze classificate incroceranno una vincitrice del girone nei sedicesimi di finale in programma da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio, stesso giorno in cui cominceranno anche gli ottavi di finale.