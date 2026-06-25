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Juventus su Greenwood, reazione immediata della Roma

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L’attaccante inglese è al centro di una potenziale telenovela di calciomercato

Dopo una stagione da 26 gol e 11 assist in tutte le competizioni, prevedere un’estate movimentata per Mason Greenwood era abbastanza facile. Obiettivo principale di Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco della Roma, il 24enne di Bradford ha già raggiunto un’intesa verbale con il club capitolino, ma le pretese elevate del Marsiglia (50 milioni più bonus) hanno sin qui allontanato la fumata bianca definitiva.

Mason Greenwood gioca con il pallone della Champions
Juventus su Greenwood, reazione immediata della Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

In questo contesto, secondo quanto riportato da Ekrem Konur, ha provato a inserirsi anche la Juventus. Il club bianconero stima sin dallo scorso anno l’ex Manchester United e starebbe monitorando con attenzione la situazione per presentare un’offerta nel caso in cui dovessero aprirsi nuovi spiragli.

Parlando del Fenerbahçe, il giornalista turco ha ricordato come l’accordo economico da 12 milioni a stagione con l’entourage di Greenwood fosse legato esclusivamente alla figura di Hakim Safi, sconfitto però all’elezioni presidenziali. Il presidente eletto Aziz Yildirim è ancora interessato al calciatore, ma non alle condizioni salariali pattuite con il suo sfidante.

Una situazione di stallo che potrebbe favorire proprio la Roma, pronta a presentare un’offerta di oltre 50 milioni di euro complessivi per accontentare Gasp.

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