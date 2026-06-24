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TABELLINO E PAGELLE Svizzera-Canada: gli “italiani” deludono. David, Freuler e Akanji non incidono

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Le valutazioni dei calciatori che giocano nel nostro campionato e che hanno disputato la sfida tra gli elvetici e i canadesi

La Svizzera batte il Canada 2-1 e chiude in testa il gruppo B: gli uomini di Yakin si sono imposti grazie ad un inizio di ripresa super, caratterizzati dai gol di Vargas e Manzambi. Due sigilli, arrivati nel giro di nove minuti e che hanno permesso agli elvetici di dare immediatamente una svolta alla gara. Nel finale i canadesi provano a rientrare in partita, ma falliscono le occasioni per il possibile pareggio.

David
TABELLINO E PAGELLE Svizzera-Canada: gli “italiani” deludono. David, Freuler e Akanji non incidono – calciomercato.it – Ansa Foto

Primo tempo con poche emozioni: ritmi bassi e poche palle gol. Doppia chance per la Svizzera: Embolo si presenta da solo in area e calca affosso a Crepeau, Manzabi si avventa sulla corta respinta e viene respinto da Cornelius. La prima palla gol per il Canada arriva al 35′ con Larin, che tenta la conclusione: il tiro è bloccato a terra da Kobel. Passano sei minuti e Ahmed tenta il tiro: la conclusione viene respinta dal portiere.

Ad inizio ripresa arriva la svolta: dopo quaranta secondi Vargas viene completamente dimenticato dai difensori canadesi e da sottomisura insacca; passano nove minuti e arriva il raddoppio degli elvetici: patatrack della difesa canadese e Manzambi esce in diagonale a battere il portiere avversario. Partita chiusa? Neanche per sogno: il ct canadese inserisce David (omonimo dello juventino), che dopo un minuto insacca il gol che riapre la sfida. I canadesi si gettano in attacco e in pieno recupero sfiorano il pareggio con Cornelius e David.

Svizzera-Canada, top e flop

Top

Manzambi 7: Continua il suo Mondiale da protagonista: dopo la doppietta alla Bosnia timbra il cartellino anche stasera, con un diagonale super.

David 7: L’omonimo del centravanti juventino impiega solo un minuto per entrare in partita e segnare il gol del 2-1. Nel recupero sfiora il pareggio.

Flop

David 5: Dopo l’exploit della gara precedente, torna il centravanti che ha fatto disperare prima Tudor e poi Spalletti. Sbaglia diversi palloni, non riesce mai ad entrare in partita.

Freuler 5: Nel centrocampo della Svizzera è quello che si vede meno: fatica in fase difensiva, si vede pochissimo in appoggio agli attaccanti.

Akanji 5: Nel primo tempo gioca in scioltezza, sfruttando le poche chance create dagli attaccanti canadesi. Si lascia superare con troppa facilità da Saliba in occasione del gol di David. L’attaccante canadese si prende gioco di lui superandolo con un pallonetto e girandogli intorno.

Svizzera-Canada, il tabellino

MARCATORI: 46′ Vargas (S), 57′ Manzambi (S), 76′ David (C).

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Jaquez (74′ Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow (74′ Aebischer), Xhaka, Freuler; Vargas, Embolo, Manzambi. Ct: Yakin.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan (75′ David), Saliba, Choiniere (58′ Eustaquio), Ahmed (58′ Millar); David, Larin (58′ Oluwaseyi). Ct: Marsch.

ARBITRO: Abatti

AMMONITI: Larin, Xhaka, Miller.

ESPULSI: –

5835

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