Serie A, cambia una panchina eccellente: il comunicato ufficiale

Il comunicato è di pochi minuti fa: uno dei club più importanti della Serie A cambia allenatore, i dettagli.
La notizia circolava già da diversi giorni, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: la Lazio ha deciso di separarsi da Maurizio Sarri (nuovo tecnico dell’Atalanta) e di affidare la guida tecnica della prima squadra all’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ovvero Gattuso.
Ecco la nota ufficiale apparsa pochi istanti fa sui canali della compagine biancoceleste: “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club”.
Gattuso, dunque, torna in Serie A dopo cinque anni dal suo addio al Napoli: dopo l’esperienza in Campania, ‘Ringhio’ ha infatti allenato Valencia, Olympique Marsiglia, Hajduk Spalato e appunto Nazionale italiana.