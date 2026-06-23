Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Serie A, cambia una panchina eccellente: il comunicato ufficiale

Foto dell'autore

Il comunicato è di pochi minuti fa: uno dei club più importanti della Serie A cambia allenatore, i dettagli. 

La notizia circolava già da diversi giorni, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: la Lazio ha deciso di separarsi da Maurizio Sarri (nuovo tecnico dell’Atalanta) e di affidare la guida tecnica della prima squadra all’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ovvero Gattuso.

Gennaro Gattuso
Gattuso (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco la nota ufficiale apparsa pochi istanti fa sui canali della compagine biancoceleste: “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club”.

Gattuso, dunque, torna in Serie A dopo cinque anni dal suo addio al Napoli: dopo l’esperienza in Campania, ‘Ringhio’ ha infatti allenato Valencia, Olympique Marsiglia, Hajduk Spalato e appunto Nazionale italiana.

5789

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU