Napoli, l’ultima pazza idea si chiama Dybala: l’offerta di De Laurentiis | CM

Altro colpo di scena per quel che riguarda il futuro dell’attaccante argentino: ecco cosa sta succedendo.

Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno, ma la Roma è al lavoro per rinnovare il contratto di Paulo Dybala e sono attese novità già nel corso dei prossimi giorni. C’è, però, da registrare adesso un tentativo in extremis del Napoli che avrebbe effettuato un primo importante sondaggio per portare l’ex Juventus in Campania.

La dirigenza azzurra – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – offrirebbe a Dybala un contratto annuale, con il presidente Aurelio De Laurentiis che imporrebbe al 32enne originario di Laguna Larga la cessione totale dei suoi diritti d’immagine al Napoli.

La moglie di Dybala, Oriana Sabatini, vorrebbe rimanere però nella capitale e questo potrebbe alla fine pesare sulla decisione dello stesso calciatore argentino. Sono, dunque, ore decisive per quel che concerne il futuro di Dybala: da una parte c’è la Roma che spera di convincerlo a rimanere, dall’altra il Napoli che vorrebbe regalare al nuovo tecnico Max Allegri un top assoluto come l’ex Juventus. Chi la spunterà alla fine?