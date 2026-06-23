Idea Serie A per Theo Hernandez, il terzino nel mirino di Como e Juventus

Theo Hernandez potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione con il terzino francese che sarebbe finito nel mirino di Como e Juventus.

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport l’esterno potrebbe salutare l’Al-Hilal dopo una sola stagione durante la quale è sfuggito il titolo di campioni d’Arabia, andato ad appannaggio dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Como e Juventus starebbero pensando all’ex terzino del Milan con il classe 1997 che già in passato era stato seguito dai lariani che avevano trovato una sorta di accordo con i rossoneri per la cessione, respinta poi dal francese. La partecipazione alla prossima Champions League potrebbe convincere il laterale a dire sì, questa volta, alla squadra di Fabregas.

La Juventus potrebbe fare un tentativo nel momento in cui dovesse salutare Cambiaso, esterno ormai fuori dai piani della squadra di Spalletti.