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Theo Hernandez-Juve, le condizioni per il sì: i dettagli

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L’ex laterale del Milan è finito nel mirino dei bianconeri in vista del prossimo anno: ecco le ultimissime. 

In casa Juventus proseguono le grandi manovre di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti con innesti di qualità. I bianconeri sono alla ricerca di profili di spessore e con grande esperienza internazionale e nelle ultime ore sono tornati alla carica per una vecchia conoscenza della Serie A: Theo Hernandez.

Luciano Spalletti allo Stadio Olimpico
Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ci sono, però, diversi ostacoli da superare affinché il matrimonio si concretizzi. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Theo Hernandez dovrebbe prima di tutto ridursi l’ingaggio visto che al momento percepisce qualcosa come 20 milioni a stagione all’Al-Hilal.

La Juve, inoltre, dovrebbe vendere sicuramente Andrea Cambiaso e incassare qualcosa come 40 milioni per provare poi a dare l’assalto all’ex laterale del Milan: un affare, insomma, difficile ma non impossibile e a Torino stanno studiando la strategia migliorare per provarci.

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