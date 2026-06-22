Roma, Dovbyk finisce nel mirino dell’Ajax: la richiesta dei giallorossi | CM

Nuove voci sul futuro dell’attaccante della nazionale ucraina: la sua avventura nella capitale sembra essere giunta al capolinea.

Il 2 agosto 2024 veniva acquistato dal Girona per 38.5 milioni complessivi, ma Artem Dovbyk ha fin qui deluso le aspettative e anche nella passata stagione ha giocato e reso pochissimo soprattutto a causa di un problema miotendineo alla coscia sinistra. Il calciatore originario di Čerkasy ora sembra essere finalmente sulla via del recupero, ma la sua esperienza alla Roma potrebbe essere davvero giunta al capolinea.

Dovbyk – secondo quanto raccolto in esclusiva dal noto opinionista Enrico Camelio – sarebbe ora finito nel mirino dell’Ajax in vista della prossima stagione: il tecnico Gian Piero Gasperini non si opporrebbe assolutamente alla cessione del centravanti ucraino, ma la Roma chiede circa 23 milioni di euro per liberarlo subito.

Unica squadra che ha chiesto #dovbyk è l’#ajax,

Il mister lo stima ed è convinto di portarlo ai tempi del #girona. Il resto sono cose light. #Calciomercato @IlarioDiGiovamb — enrico camelio (@enricocamelio) June 22, 2026

Da qui alle prossime settimane tutto può succedere e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma una cosa appare ormai certa: l’avventura di Dovbyk è ai titoli di cosa e aumentano di giorno in giorno le possibilità di un suo addio alla Roma, dopo 24 mesi dal suo approdo in Italia.