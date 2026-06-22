ll Chelsea su Cambiaso, la Juventus vuole 40 milioni

Il Chelsea piomba su Cambiaso della Juventus con i bianconeri che non chiudono alla cessione del proprio esterno, sacrificabile durante il calciomercato estivo.

Stando a quanto si legge su Sportmediaset.it, il club londinese avrebbe messo sul piatto circa 25 milioni di euro per l’ex calciatore di Genoa e Bologna.

La Juventus, però, per cedere il proprio laterale chiede circa 40 milioni di euro, ma non è da escludere che i bianconeri possano abbassare le proprie pretese per cercare di fare cassa ed avere a disposizione un tesoretto da destinare a nuovi acquisti per accontentare le richieste di Luciano Spalletti. L’ultima stagione di Cambiaso non è stata di certo esaltante e il valore del cartellino del ragazzo ne ha risentito con la Juventus che poco più di un anno fa chiedeva circa 50 milioni di euro al Manchester City per dare l’ok al passaggio alla corte di Guardiola.